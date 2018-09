Kiút a közmunkából? Van, ahol ez sikerült

Jelenleg megyénkben a legmagasabb a regisztrált álláskeresők és a közfoglalkoztatottak száma az országban. Számokban kifejezve: 35 332 álláskereső és 28 334 közmunkás van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Csak összehasonlításként, Győr-Moson-Sopron megyében ez a két szám 3278 és 1285.

A közmunkaprogramok eredeti célja az volt, hogy értékteremtő munkát adva a munkanélküli embereknek, visszataláljanak a munkaerőpiacra. Van, ahol ez sikerült, és van, ahol nem.

Göncön érdeklődve Sivák János polgármestertől megtudtuk, náluk is többen találtak munkát valódi munkahelyen, de a közfoglalkoztatottak száma ennek ellenére nem csökkent, mert újabb és újabb jelentkezők vannak, akiket felvesznek. Jelenleg 110 a közmunkások száma. A gönci emberek a Boschon kívül munkát találtak a határon túl is: a kassai és kenyheci ipari parkban, valamint a kassai csirkefeldolgozó üzemben. De az is jellemző, hogy a mezőgazdasági idénymunkák idején az emberek szüneteltetik a közmunkát, így magasabb bért kereshetnek. Most például bodzát szednek.

Ináncs például sikertörténettel dicsekedhet. Ez év márciusában 110 dolgozóval kezdték a programokat, azóta közülük 50-60 ember igazi munkahelyen dolgozik. Kiss Péter, a település polgármestere megjegyezte, igaz, a munkahelyet találó emberek közül nem mindenki találta meg a számítását, de ez így is szép eredmény.

Értelmes munkát adtak

– A siker annak is köszönhető, hogy a közfoglalkoztatási program keretében igyekeztünk az embereket képezni, és értelmes munkát biztosítani számukra. Így megszokták, hogy a munka valóban a munkáról szól. Így ezeknek az embereknek könnyebb volt elhelyezkedniük valódi munkahelyen, hiszen a munkáltatók is azokat keresik, akik tudnak és akarnak dolgozni. Többen helyezkedtek el a Boschban, a Jabilban és a Nestlé diósgyőri gyárában is. Sokan a kereskedelemben találtak munkát, még többen az építőiparban – sorolja a polgármester. Hozzáteszi: mindig lesz egy réteg, akit nem lehet visszavezetni a valódi munka világába. Vagy azért, mert mentálisan nem felel meg, vagy mert nyugdíjazás előtt áll, és fizikailag már nem alkalmas a versenyszférában folyó munkára.

