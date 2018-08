Kitüntetést kapott Encs „csalogánya”

Alexandra az iskolai és városi kulturális műsorok, megemlékezések állandó fellépője, ezenkívül kiváló közösségi ember, kedves személyiség, akire társai mindig számíthatnak. Többek között emiatt kapta meg az „Akikre Büszkék Vagyunk-2018” kitüntetést Encs augusztus 20-ai ünnepségén.

Kiderült, Alexandra gyönyörű énekhangjával kápráztatja el a közönséget, akárhányszor csak színpadra lép.

Ő volt a szóló

– Általános iskolában kezdődött – meséli. – Talán egy karácsonyi szereplésre készültünk második osztályban, amikor a tanító nénim felfigyelt rám. Azt mondta, hogy szeretné, ha szólót énekelnék a műsorban. A karácsonyi szereplés után többször is felléptem, de aztán nem foglalkoztam különösebben az énekléssel. Felsőben azonban az énektanárnőm is felfigyelt a hangomra. Sokat köszönhetek neki, mert sűrűn vitt különböző versenyekre, fellépésekre. Mindig adott valamilyen szólót, és azt mondta, hogy az éneklést nem szabad abbahagynom, hanem fejlesztenem kell. Magánénektanárhoz nem jártam, de énekkaros voltam mindig, először az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskolában, később az Encsi Váci Mihály Gimnáziumban – mondja Alexandra.

Hozzáteszi: hiába szól mindenki elismerően az énekhangjáról, amikor fel kell lépnie valahol, szinte pánikszerű roham tör rá, úgy izgul. Ezt sajnos ennyi év után sem tudta teljesen legyőzni. Bár az évek során javult egy kicsit a helyzet.

– Szerencsére csak addig tart a félelem, amíg el nem kezdem az éneklést. Az első hang után, mintha elvágták volna, teljesen elfelejtem, hogy izgulnom kellene – jegyzi meg Alexandra.

Tehetségkutatóban

Ő azonban nemcsak tehetséges, de végtelenül szerény is. Ez abból is látszik, hogy csak a beszélgetésünk vége felé említi meg, hogy esélye lett volna az egyik televíziós tehetségkutatóban képernyőre kerülni.

– Akkor még csak elsős gimnazista voltam, Budapesten részt vettem a meghallgatáson, és továbbjutottam, de alá kellett volna írnom egy szerződést, amit akkor nem tudtam vállalni. A fővárosba kellett volna költöznöm, itt hagynom a családomat, az iskolát, és az édesanyám sem tudta vállalni, hogy odaköltözzön velem. Most már soha nem tudom meg, meddig jutottam volna – teszi hozzá Alexandra.

Elmeséli azt is, hogy kezdetben nagyon sok népdalt énekelt, mert tagja volt iskolája néptánccsoportjának, a kórusban főleg ünnepekhez kapcsolódó dalokat, kórusműveket énekeltek, mostanában pedig a magyar és angol popdalokat kedveli. Az éneklést nem szeretné abbahagyni, és képezni is szeretné magát, csak nem tudja, hogyan tudja majd ezt összeegyeztetni az egyetemmel. Szeptembertől ugyanis a Miskolci Egyetem hallgatója lesz, magyar-történelem szakos tanár szeretne lenni. Ezekben a napokban épp a gólyatáborban ismerkedik az egyetemi élettel.

Könyvek és könyvek

– Szívesen lennék énektanár is, csak az a baj, hogy nincs meg hozzá a megfelelő elméleti tudásom. Szolfézsra csak két évig jártam, és hangszeren sem tudok játszani. Bár ezt szeretném pótolni, mert van otthon zongorám és gitárom is. A gimnáziumban humán tagozatos osztályba jártam. A magyart nagyon szerettem, rengeteget olvastam. Volt olyan év, hogy 30-40 könyvet is kiolvastam. Szomorúan tapasztalom, hogy a fiatalok ma elvesznek az internet és a tévé világában, a könyvek viszont a padláson porosodnak. Pedig a könyvek óriási értéket képviselnek, szeretném ezt továbbadni a felnövekvő generációnak. A tanári pálya mindig is vonzott. Az én saját tanáraim a példaképeim, olyan emberek, akiket öröm volt hallgatni, bármilyen nehéz tananyagról is volt szó. Olyan pedagógus szeretnék lenni, mint ők. A gyerekekkel is szeretek foglalkozni, szívesen magyarázok el nekik bármit, amit nem értenek. Bár még most kezdem az egyetemi éveket, de azt már most tudom, hogy az élményalapú tanítás lesz a módszerem – mondja lelkesen Alexandra.

Hegyi Erika

További díjazottak

Encs augusztus 20-ai ünnepségén a városért végzett kiemelkedő munkájukért többen vehettek át kitüntetést Szeles András polgármestertől.

Szent István Díjban részesült Buchala István, a képviselő-testület tagja, a Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, az encsi egyházközség kántora.

„Akikre büszkék vagyunk-2018” kitüntetést vehetett át Takács Orsolya, a Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, Kiss Konrád Soma, az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola végzett tanulója, valamint Kardos Alexandra Zsuzsanna, az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzett diákja. „Encs-Abaújdevecserért-2018.” kitüntetésben részesült Juhászné Kmecz Katalin pedagógus.

