Kitüntetés: elismerték a magas színvonalú művészi munkáját

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. A tárca vezetője nemzeti ünnepünk kapcsán kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette Szegedi Csaba operaénekest, a Magyar Állami Operaház magánénekesét.

Szegedi Csabát többször bemutattuk már portálunkon is, hiszen a perkupai származású operaénekes a fővárosban is megmaradt szülőföldje igazi lokálpatriótájának. Rendszeresen jár vissza, és nemcsak rokonlátogatásokra, hanem ingyenes koncertekre is, a kultúra és az opera terjesztőjeként. Idén pedig már második alkalommal rendezte meg nagy sikerrel a Perkupai Operafesztivált.

Csaba a tőle megszokott szerénységgel családjának és Istennek köszönte meg a kitüntetést, melyet a hivatalos indoklás szerint az operairodalom legszebb lírai baritonszerepeiben nyújtott magas színvonalú művészi munkája elismeréseként kaphatott meg.

Az elmúlt néhány hónapban igazán nem lehet oka a panaszra, a kitüntetés és a jól sikerült operafesztivál mellett ugyanis július végén megszületett második kisfia, a napokban pedig a főpróbáján is túl volt – ahogy ő fogalmaz – élete eddigi legcsodálatosabb szerepének. A Magyar Állami Operaház ugyanis Vidnyánszky Attila rendezésében a Palló Imre alakjára és hangjára készült baritonváltozatban állítja színpadra a Bánk bánt, amelyben Szegedi Csaba a címszerepet énekelheti.

