„Kiterjesztett garanciát” vettél? Befizettél egy pingpong meccsre!

Hol van már a 8 évig tartó kötelező alkatrész-utánpótlás? Hol vannak a James Bond Q-ját megszégyenítő csoda szakik, akik bármit megjavítanak, vagy újrahasznosítanak? Azokban még volt anyag – sóhajtunk, majd beletörődően megvesszük a legújabb intelligens, energiatakarékos, szuper dizájnos csodamasinát.

Aztán szembesülünk vele, hogy 1, jobb esetben 2 év a garancia. Mégis ki vesz 1-2 évre hűtőt, mosogatógépet, porszívót, vagy bármilyen tartós (!) fogyasztási cikket? Érzik ezt az ellentmondást kereskedők is, márpedig a vásárló akarata szent dolog, valamit tenni kell. Persze ettől még nem lesznek jobb áruk a polcon, de van egy megoldás, amivel kicselezhetjük a tékozló rendszer fogyatékosságát: a „kiterjesztett garancia”. A trükk persze feláras, de megnyugtató abban a tudatban kiadni a súlyos tízezreket, hogy egy év helyett legalább 4-5 évig nem lesz gondunk a masinára. Csakhogy ez pénzen vett nyugalom nem pontosan az, aminek elsőre látszik. Már a név is hazudós, mert a „kiterjesztett garancia” a legtöbb esetben valójában egy biztosítást takar, tehát szó sincs arról, hogy a garancia ideje hosszabbodik meg. Márpedig a garancia és a biztosítás között igen nagy a különbség. Például abban, hogy a garancia kötelezettje a termék fogalmazója, ő köteles hiba esetén javítani, cserélni, vagy akár a vételárat is visszafizetni, méghozzá szigorú szabályok betartásával. Ehhez képest a biztosítás (kiterjesztett garancia) egész más játékszabályok szerint működik, nem a forgalmazó, hanem egy harmadik fél a kötelezett és többnyire nem is azokat a jogokat garantálja a fogyasztónak, amelyek a garancia alapján megilletik. Az esetek többségében maximum egy levásárolható utalványt kap a fogyasztó, amivel tapasztalataink szerint nem mindig elégedettek. Problémák forrása lehet az is, hogy a forgalmazó és a biztosító között érdekellentét lehet – ki vigye el a „balhét”, ha a készülék meghibásodott. Számos ügyfelünk számolt be arról, hogy a forgalmazó és a biztosító ide-oda dobálta az ügyét, ő pedig úgy érezte magát, mintha egy groteszk pingpong meccs nézője lenne.

Ahhoz, hogy ne legyenek túlzó várakozásaink, érdemes tisztázni magunkban, hogy ezeket a biztosításokat a jogviszony tartalma miatt eleve félrevezető „kiterjesztett garanciának” nevezni. Amennyiben szeretnénk ilyen szolgáltatást, nem árt még a vásárlást megelőzően megbizonyosodni arról, hogy pontosan milyen hibák esetén várhatunk segítséget a pluszban kifizetett súlyos ezrekért.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat nyíregyházi irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén ingyenes segítséget kérhet.

Pénzügyi Navigátor.

