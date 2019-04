Kitakarítja és fertőtleníti a MIK a bűzös lakást

Két holttestet találtak még februárban a Győri kapu egyik lépcsőházának lakásában, lapunk elsőként számolt be a történtekről. Az egyik holttest egy férfié, aki előtte pár nappal hunyt el, a nő azonban már hónapok óta, de az is lehet, hogy évek óta halott volt, a teste mumifikálódott, a halottkémi vizsgálat deríti majd ki, hogy mikor és miként érte a halál. Mint megírtuk, a szomszédok már egy ideje érezték a bűzt a lépcsőházban, ami nem szűnt meg azután sem, hogy a két holttestet elvitték, a lakást ugyanis senki nem takarította ki. A lépcsőházban élők a fertőzéstől is tartanak. Mivel magántulajdonról van szó a takarítás a tulajdonosok, vagyis az örökösök dolga lenne, azonban egyelőre még nem lehet tudni, hogy előkerülnek-e egyáltalán. És azt sem, hogy az örökösödési eljárást követően mikor jutnak el odáig, hogy erről rendelkezzenek. A lakók állításuk szerint több helyre is fordultak a megoldás érdekében, azonban senki nem akarta magára vállalni, hogy intézkedjen az ügyben.

Nem dolguk, de megteszik

Lapunk közben azt a tájékoztatást kapta az önkormányzattól, hogy a helyzet megoldása érdekében lépnek az ügyben. Bár magántulajdon esetén a Miskolci Ingatlankezelő Zrt.-nek nem dolga és kötelessége, hogy ezt megtegye – sőt jogilag nehézségekbe is ütközik, amelyeket meg kellett oldaniuk. Azonban tekintettel a kialakult helyzetre, hogy segítsenek a lakókon, mégis megteszik. A MIK elvégzi a lakásban a takarítást és a fertőtlenítést is. A témára, ha elkezdődik a munka, még visszatérünk.

ÉM-HI

