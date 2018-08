Kisvárda vs. DVTK – Nagyon örülniük kell az egy pontnak

Az NB I hétvégi, 6. fordulójában idegenben lépett pályára a Diósgyőri VTK gárdája. A piros-fehérek az első osztályba nyáron feljutott másik alakulathoz (az egyik az MTK Budapest volt), a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárda Master Good gárdájához látogattak. A hazaiak nemrégiben avatták fel új, körülbelül 2,5 milliárd forintba került, 2900 fő befogadására alkalmas stadionjukat, amelyben – a Ferencvárosi TC után – Fernando Miguel Fernández Escribano csapata volt a második vendég. A vendégszektorba már a hét közepén elkelt az összes jegy, így 266 DVTK-drukker előtt vonulhattak ki a felek a kezdéshez. A Kisvárdánál debütált saját környezetében az új tréner, Dajka László, aki nem számíthatott a sérüléssel bajlódó Izingre és Jánvárira, a műtét után gyógyulgató Rjaskóra, valamint az eltiltott Beriosra (a korábban ugyancsak eltiltott Sinder már nem volt tagja a keretnek).

A borsodiaknál az előző heti, Haladás elleni győztes gárdához képest három változás történt: kimaradt a kezdőből Tamás M., Hasani, illetőleg Forgács, bekerült Nagy T., Makrai és Bárdos. Nagy T.-re bal oldali védő szerepet osztott a Diósgyőr szakvezetője, ezen a poszton már jó pár variációt kipróbált a spanyol tréner, de úgy látszik, a legjobb megoldás még várat magára. Bárdos például szintén futballozott már ezen szerepkörben, ám mivel Nagy T. ott volt a pályán, a fiatal DVTK-nevelés egy sorral előrébb, a középpályára került. Elől, egy szem csatárként a friss szerzeményre, Mihajlovicra maradt a feladat, hogy küzdjön a szabolcsiak négyes védőfalával.

Kisvárdai fölény

Az 5. fordulóban első NB I-es pontját idegenben, Felcsúton megszerzett házigazda azonnal támadólag lépett fel, ami az első tíz percben a labdabirtoklásban mutatkozott meg leginkább. Negyedórát követően kerülhetett volna előnybe a pályaválasztó, de Antal B. nagyot védett, majd Karannak kellett tisztáznia a bal kapufánál. A DVTK jobbára csak követte azt, amit a Misicék csináltak, leginkább középpályán volt súlytalan a Diósgyőr, de az is látszódott, hogy Nagy T. bizonytalanul mozog a helyén, ami hibákat is hozott magával. Ilicék tartották kontroll alatt a meccset, Vernesék játéka nem volt igazán gördülékeny, amikor pedig eljutottak a támadó harmadba, akkor pontatlanságok – vagy a hazai védők – akadályozták meg azt, hogy helyzet alakuljon ki a látogató oldalon. A 32. percben az előre húzódó Shestakov lövése jelentett valami mozgást a DVTK-nál, igaz, a kísérlete után a labda 4 méterrel elszállt a kisvárdaiak kapuja felett. A vendégszektorból szólt a „Harcoljatok!” rigmus, a három magyar futballistát (Várit, Gosztonyit és Horváthot) felvonultató házigazda sokkal közelebb állt a vezetéshez, hiszen több gólhelyzetet dolgoztak ki. Aztán a 40. percben egy hazai szabadrúgás után indulhatott meg a Diósgyőr, Bárdos fejelte ki a beadást, aztán meg is iramodott, majd pár pillanattal később szöglethez jutott a DVTK. Magasságban, fejelő tudásban Karan és Brkovic jó szintet képvisel, amit ebben a rögzített helyzetben ki is használt a vendégcsapat, ugyanis utóbbi remekül csúsztatott, és az érkező, piros-fehér szerelésben második mérkőzését vívó Mihajlovic a hálóba továbbított.

A Diósgyőr évadbeli negyedik idegenbeli meccsén először került előnybe, köszönhetően annak, hogy egyetlen első félidei lehetőségével élni tudott.

Antal B. és a koncentráció

A szünetben cserélt a vendég szakvezető, Makrai helyére érkezett a koszovói Hasani, akinek nyilván az volt a feladata, hogy próbálja feljavítani a DVTK futballját a középpályán. Az ő érkezésének az is vonzata lett, hogy Bárdos kikerült a megszokott pozíciójára, a bal oldalra, Nagy T. elé. Bár még sok volt hátra a találkozóból, azért lehetett azon elmélkedni, hogy ha a Diósgyőr megúszná kapott gól nélkül, akkor egymás után két meccsen megóvná kapuját találattól, találatoktól. Mindezen gondolatkört azonban gyorsan rövidre kellett zárni, mert egy, a 16-oson belül elkövetett szabálytalanságot követően Vári büntetőből egyenlített.

A szabolcsiak nem lettek ettől elégedettek, kényelmesek, sőt, hajtottak azért, hogy előnybe is kerüljenek, de Antal B. többször bravúrral védett, de volt, hogy a házigazda játékos tévedett keveset, nem jól mérte be a célt. A 67. percben Vernes lőtt laposan, de erőtlen volt a kísérlet, az egyébként nem igazán mozgatott Felipének csak el kellett dőlnie, hogy magához ölelje a játékszert. További kettőt frissített a DVTK vezetőedzője, de sokat sem Ioannidis, sem Forgács nem tudott hozzátenni csapata aznapi teljesítményéhez. A vendégek energiáiból nem futotta arra, hogy komolyan próbára tegyék a hazaiak védekezését, a Várda azonban még a meccs utolsó részében is dinamikusabb volt. A 81. percben Ilic lábában volt a gól, ám Antal B. koncentrációja rendben volt. Négy perccel később Tajtinak adódott lehetősége, szabadrúgásból, de a sorfalba bombázott, ezen a napon ő is halványabb volt, mint akár egy héttel előtte, igaz, minőségi játékosok nélkül elég nehéz focizni…

A Diósgyőr labdarúgói megkönnyebbülhettek, amikor Szőts játékvezető véget vetett a mérkőzésnek, a szinte végig fölényben játszó Kisvárda elhullajtott két pontot, míg a vendégek először nem kaptak ki idegenben a bajnokságban, a legutóbbi két körben 4 egységet gyűjtöttek.

Molnár István

Jegyzőkönyv

Kisvárda Master Good – Diósgyőri VTK 1-1 (0-1)

Kisvárda, 2137 néző. V.: Szőts (Ring, Szert).

Kisvárda MG: Felipe (0) – Melnik (6), Ene (5), Vári (6), Anderson (5) – Lucas (6), Protic (5) – Gosztonyi (5), Misic (6), Ilic (6) – Horváth Z. (5). Vezetőedző: Dajka László.

Diósgyőri VTK: Antal B. (7) – Shestakov (6), Brkovic (6), Karan (6), Nagy T. (4) – Tajti M. (5), Bárdos (5) – Vernes (4), Tóth B. (4), Makrai (4) – Mihajlovic (6). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Csere: Makrai helyett Hasani (5) a 46., Gosztonyi helyett Sassá (5) a 46., Protic helyett Mitosevic (5) az 59., Vernes helyett Ioannidis (-) a 68., Bárdos helyett Forgács (-) a 78., Misic helyett Karasiuk (-) a 83. percben.

Sárga lap: Horváth Z. a 27., Tóth B. a 45., Karan a 49., Nagy T. az 55., Forgács a 89. percben.

Gólszerző: Mihajlovic (0-1) a 41., Vári, 11-esből (1-1) az 51. percben.

Dajka László: – A mutatott játékkal elégedett vagyok, az eredménnyel nem. Az első perctől kezdve odatette magát a csapat, kerestük a lehetőséget, hogy gólt lőjünk, de még meg kell tanulnunk gólt lőni. Szöglet és egy kapu előtti kavarodást követően hátrányba kerültünk, és máris csak a döntetlenért mentünk. Az egyenlítést követően 30 perc maradt hátra, de az ellenfél kapusa ragyogóan védett. Összességében megtettünk mindent, de még többet kell dolgozni, hogy Fortuna is mellénk álljon.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – A mai mérkőzésen az a legfontosabb, hogy pontot szereztünk. Ezeken a találkozókon, amikor közvetlen riválissal játszunk, akkor minden pont fontos számunkra. A küzdőszellem, a csapatszellem rendben volt, azonban nem lehettem elégedett a védekezésből támadásba való átmenettel, mert ebből a lefordulást követően rendre az ellenfél támadhatott. A hozzáállással nem volt semmi gond, de könnyen veszítettünk labdát. Több egyéniség kell a pályára, mert a fociban legnehezebb egyszerűen játszani, és ebben javulnunk kell.

A gólok története

41. perc: A Diósgyőr végezhetett el szögletet a bal oldalról, Vernes beadásába a rövid saroknál Brkovic belecsúsztatott, a labda lepattant középen egy védőről, amelyet Mihajlovic az ötösről a hálóba küldött, 0-1.

51. perc: Ilic rúgott balról szögletet, jobbal, Sassá nem ért hozzá a labdához, Horváth azonban elesett 6 méterre a DVTK kapujától, Karan rántotta le, 11-es. A büntetőt Vári végezte el, és higgadtan a bal sarokba lőtt, 1-1.

