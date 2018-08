Kisvárda vs. DVTK – A sereghajtó újoncnál a Diósgyőr

A labdarúgó NB I 6. fordulójában ma 19.30-tól a Kisvárda Master Good csapatának vendége lesz a Diósgyőri VTK gárdája. A két együttesnek ez lesz az első bajnoki összecsapása, nem csak az élvonalban, hiszen korábban még soha nem játszottak egymás ellen egyik bajnoki osztályban sem (bővebben: keretes anyagunkban). A szabolcsi gárda abszolút újonc az élvonalban, még a másodosztályban is csak néhány évadot húzott le a 2003-ban, a megyei II. osztályban újjáélesztett kisvárdai klub (miután a korábbi kisvárdai labdarúgóklub 2001-ben anyagi gondok miatt megszűnt). És bár jelenleg a tabella utolsó helyén áll a kisvárdai gárda, de múlt héten, amikor a DVTK az évad első győzelmét aratta, hazai pályán, a Szombathelyi Haladás ellen (1-0), az alatt ők a Puskás AFC vendégeként gyűjtötték be első NB I-es pontjukat (1-1).

Hatpontos

– Hatpontos meccs lesz – mondta magyarul a DVTK labdarúgócsapatának vezetőedzője, Fernando Miguel Fernández Escribano, majd a spanyol tréner a klub tegnapi sajtótájékoztatóján angolra váltva, így folytatta: – Hozzánk hasonló riválissal mérkőzünk, akik sok mindenben közel állnak hozzánk. De különbségek is vannak, ott nemrég új edzőt neveztek ki, sok az új játékosuk, emiatt nincsenek még összeszokva. Ettől függetlenül ez nem lesz egy könnyű mérkőzés, koncentrált csapatteljesítmény kell ahhoz, hogy győzhessünk. Mindenkinek, aki szóhoz jut, a lehető legjobb arcát kell mutatnia ahhoz, hogy sikeresek lehessünk.

A szakvezető arról is beszélt, hogy kiegyenlített meccsre számít, és meglátása szerint előny lehet, hogy régebben dolgozik csapatával, mint az ellenfél edzője. A DVTK spanyol trénere arról is szót ejtett, hogy fontos lesz, hogy ki szerzi az első gólt, illetve, hogy csapata betartsa azokat az elveket, amelyeket a meccs előtt megbeszélnek, továbbá azt is hozzátette, hogy szervezetten kell játszaniuk, hogy jó eredményt érhessenek el.

Mit jelentett?

Arra a kérdésre, hogy mit jelentett a múlt heti győzelem, Fernando Miguel Fernández Escribano így felelt:

– Mindig fontos a siker, és éreztem is hatását a győzelemnek. Jót tett ez a csapatnak. Hogy a teljesítmény milyen volt, az hosszú távon nem biztos, hogy érdekes, mert ha pár hónap múlva erre visszagondolunk, biztosan értékesnek láthatjuk majd. A folytatásban is pontokat kell szereznünk, stabilizálni kell a helyzetünket. A múlt heti sajtótájékoztatón is szóba került, hogy a Haladás, a Kisvárda, a Paks elleni, egymást követő három meccsen el lehet érni, hogy jó pozícióba kerüljünk, hogy ne kelljen nagy nyomás alatt játszanunk a meccseket. Nyugalmat adna, ha el tudnánk mozdulni ebből a zónából, ezért kellenének a pontok.

A csapat összeállításával kapcsolatban úgy nyilatkozott a DVTK vezetőedzője, hogy a cél az, hogy minden játékos száz százalékot adjon ki magából, és ha mindenkinek sikerül, akkor előre tudnak lépni, illetve hogy a kezdőcsapatba a heti edzésmunka alapján lehet bekerülni. Kiderült, hogy Eperjesi és Ivánka sérülés miatt nem bevethető a Kisvárda ellen, és a szakvezető Mazalovicról szólva azt mondta, hogy még nincs száz százalékos állapotban.

Berecz Csaba

