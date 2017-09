Kisütötték hétvégén az ongai görhét

A szombati rendezvényen bemutatkoztak a város intézményei, klubjai, hagyományőrző csoportjai. A vendégeket Koncz Ferenc kistérségi vezető és dr. Madzin Tibor, Onga polgármestere köszöntötte. Nagykoncertet adott az Attila Fiai Társulat, valamint a Crossroad és Lord zenekar. A rendezvényt B. Tóth László retrodiscója zárta szombat este.

© Fotó: Vajda János

A szórakoztató programok mellett természetesen finom ételek is várták a vendégeket. A rendezvény látványkonyhájában „egy falat görhe kalandra” várták a vendégeket. Profi séfek, és a helyi hagyományőrző asszonyok készítették a hagyományosnak számító ételt, a görhét. Ez kukoricalisztből zsírral és vízzel gyúrt lepényféle, amelyet a búzakenyér kiváltására használtak olcsóbb alternatívaként a szegényebb paraszti családok.

Elsárgult receptek

A kukoricalisztből készült ételek eddig is fontos szerepet töltöttek be a város rendezvényein és Onga múltjához is szorosan kapcsolódnak. Ennek ellenére a mai fiatalok talán csak a környékbeli nagyszüleik gondosan megőrzött, ám kissé elsárgult receptgyűjteményében találkozhattak ezzel az egyébként egészségre jótékony hatással bíró finomsággal, ami a gluténmentes étrendbe is beilleszthető.

A rendezvényen a kicsik sem unatkoztak, hiszen népi játszóház, kosárhinta, ugrálóvár várta őket.

– ÉM –

