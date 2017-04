Kiss Pál Tamás második lett a szezonnyitón

A magyar bajnoki futamgyőzelem után az Európa-bajnokság idei első versenyén is dobogóra állhatott Kiss Pál Tamás, Barcelonában második lett a döntőben, ezzel eddigi legjobb nemzetközi eredményét érte el a rally­crossban. Pedig nem indult könnyen a hétvége. A biztató szabadedzés után a tavasz megtréfálta a pilótákat, és az egyik vesztese épp a Speedbox Team pilótája lett. A szombati első kvalifikáción hiába lett első Kiss Pál Tamás, a csúszós pályán az időeredmény csak az összesített 12. helyre volt elég. A második futamon 24. hely, és összetett 19. pozíció volt a nap végi eredmény.

Szoros győzelemmel

Vasárnap viszont napsütésre ébredt a paddock. A harmadik kvalifikációs futamon egy elképesztően szoros győzelemmel folytatta Kiss Pál Tamás, mindössze 6 ezreddel nyerte a futamot, és az idő is remek volt, összesítésben harmadik volt a Peugeot. Ez azt jelentette, hogy negyedszerre a legerősebb versenytársakkal került össze a magyar rallycross­os, de a futamban mindenki higgadt volt, így a harmadik hely egyben egy összetett ötödik pozíciót is jelentette.

Így, ami szombat este még álom volt, vasárnap délbe valósággá vált, Kiss Pál Tamás elődöntős volt, méghozzá a hatodik helyről jutott be. Az elődöntőben elsőként szelte át a célvonalat a kék-fehér Peugeot, ezzel újabb 6 pontot gyűjtött, és a döntőbe is a második helyen jutott be a magyar bajnok. Gyors felkészítés után az első sorból indulva végül a második helyen intette le a kockás zászló Kiss Pál Tamást. A nehezen induló hétvége végül az eddigi legjobb nemzetközi eredményt hozta.

„Még most sem akarom elhinni, hogy ilyen eredménnyel zártuk a barcelonai hétvégét. Vasárnap elhittem azt, hogy megvan a tempónk, amivel ott vagyunk az élmezőnyben, és túl kell lépnünk az első nap nehézségein. Sikerült magabiztosan és higgadtan versenyeznem, és az is megnyugtatott, hogy folyamatosan a leggyorsabb voltam az Eb-mezőnyben. Tökéletesen működött az autó, a szervizcsapat is hibátlanul dolgozott, és a sok munka ismét kifizetődött. Fantasztikus eredmény ez a második hely épp azon a barcelonai pályán, ahol tavaly nem sikerült igazán gyorsnak lennem. Jó irányba indultunk el a téli szünetben: a szlovákiai bajnoki győzelemmel együtt ez az eredmény kellő önbizalmat ad a szezon további részéhez” – mondta a díjkiosztó után Kiss Pál Tamás.

ÉM

