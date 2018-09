Kísértetiesen hasonló ügyek a borsodi törvényszéken

A vádirat szerint a vádlottak a tiszaújvárosi székhelyű, tésztaféléket gyártó Kft. ügyvezetői voltak.

Tudták, nem javították

Mindketten tudták, hogy az üzemben használt egyik tésztadagasztó gép meghibásodott, ismerték a hiba mibenlétét és tudták azt is, hogy a gép az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is működik. A gép megjavítására intézkedést nem tettek. 2015. augusztus 3-án az I. rendű vádlott arra utasította a sértettet, hogy az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában is működőképes tésztadagasztó géppel tarhonyát készítsen. A sértett a dagasztógép tetejét felnyitotta, azonban a gép az üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában nem állt le, a sértett a tartályba belenyúlt, alkarját a mozgásban lévő gép leszakította. A vád maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége. Ezzel párhuzamosan a nő sérelemdíjat is kér a volt munkáltatójától, amely egyébként nem jelentette be a foglalkoztatás idején, így rokkantnyugdíjra sem jogosult, és lakhatása, megélhetése is veszélybe került.

Forrás: tenyek.hu

Az eset kísértetiesen hasonlít egy miskolci ügyre, amely egy évvel később következett be. Ahogy arról szintén többször beszámoltunk már, a szintén ugyanazzal a váddal indított ügy vádlottja a pékipari termékeket, cukrászsüteményeket és tésztát gyártó cég egyik ügyvezetője. A vádirat szerint az ominózus gép egyik kapcsolóját valaki eltávolította, emiatt a biztonsági rács felnyitásakor a gép nem állt le. Azt, hogy ki végezte el a beavatkozást a gépen azóta sem sikerült kinyomozni. A bíróságon a balesetet szenvedett fiatalember azt állította, többször jelezte a gép hibáját, ezt az ügyvezető tagadta. A baleset bekövetkeztekor itt is tarhonyát kellett gyártani a gépen, szintén felmerült, hogy beragadt tészta okozta a gondot, ám a fiatalember tagadja, hogy belenyúlt volna, állítása szerint berántotta a gép a kezét, amely a tiszaújvárosi nőhöz hasonlóan csonkolta az alkarját.

ÉM-HI

A bíróságon dől el, ki a miskolci baleset felelőse, amelyben letépte a tésztagép a férfi karját Miskolc - A munkavédelmi és a polgári peres eljárás mellett büntetőügy is lett a két évvel ezelőtti szörnyű balesetből. 2016 nyarán történt az a baleset, amelyben egy miskolci pékségben a tésztakészítő gép bekapta és leszakította az ott dolgozó férfi egyik karját. A baleset körülményeit és a cége... Tovább a cikkhez

Három millió forint sérelemdíjat kapott a miskolci férfi, akinek leszakította a karját a tésztagyártó gép Miskolc - A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elsőfokú ítéletében 3 millió forint és kamatai sérelemdíj megfizetésére kötelezte azt a munkáltatót, akinek fiatal munkavállalója munkavégzés közben Miskolcon balesetet szenvedett és a tésztagyártó gép leszakította a jobb alkarját. A betanít... Tovább a cikkhez

A miskolci pékség vezetőjét vádolják a leszakadt alkar miatt Miskolc - Szabálytalanul működtetett tésztagyúró gép szakította le a munkás karját. Maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészség az egyik miskolci pékség vezetőjével szemben. Nem állt meg... Tovább a cikkhez

Tésztakészítő gép szakította le a karját a tiszaújvárosi nőnek Tiszaújváros - Hiányoztak az ­üzem­képes ­biztonsági kapcsolók a ­dagasztógépből. A tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást a Tiszaújvárosi Járásbíróság a tésztaféléket gyártó üzemben történt baleset miatt indult büntetőügyben. Az ügy két vádlottja ellen – hivatalos megfogalmazássa... Tovább a cikkhez

Videó: Kilakoltatják a letépett kezű tiszaújvárosi anyát Tiszaújváros - Bármelyik pillanatban utcára kerület egy tiszaújvárosi anyuka a fiával. A nőnek letépte a kezét egy meghibásodott tésztagép, azóta nem tud dolgozni. Hétmillióval tartozott a banknak, de mivel nem tudta fizetni a részleteket, felmondták a szerződését. Vagyona nincs, így csak idő kérdés... Tovább a cikkhez

A gépben maradt az alkarja tiszaújvárosi nőnek Tiszaújváros - Maradandó fogyatékosságot okozott a hibás gép. Első tárgyalást tartott szerdán a Tiszaújvárosi Járásbíróság egy tésztaféléket gyártó üzemben történt baleset miatt indult ügyben. A vádirat szerint a vádlottak a tiszaújvárosi székhelyű, tésztaféléket gyártó társaság ügyvezetői. Mindk... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA