Kis pénzből nagy segítség Abaújban

Közel 5000 fogyatékos embernek nyújt támogatást a Jö­vőnkért Abaúj Térségi Mozgássérültek és Fogyatékossággal Élők Egyesülete, de irodáik fenntartására még sincs pénz. Kissé abszurd, de azt úgy tudják megoldani, hogy az egyesület által foglalkoztatott, szintén fogyatékos munkatársak adnak be 10-10 ezer forintot a munkabérükből. Ebből jut rezsire, internetre, irodai eszközökre. A fából készült rámpájukat pedig épp ottjártunkkor csavarozták a betonhoz, mert ha kint hagyják az ajtó előtt, ellopják.

Az egyesület elnökével, Tóth Istvánnal találkoztunk a napokban tállyai irodájukban, de van telephelyük Abaújszántón és Mádon is. Munkájuk felbecsülhetetlen, hiszen sok mindenben segítenek a fogyatékos embereknek. Ügyes-bajos dolgaikban, hivatalos levelek megírásában, orvos keresésében, pályázatok írásában, de még orvosi segédeszközök kölcsönzésében is. Ez utóbbit úgy oldják meg, hogy az egyesület összegyűjti azokat a segédeszközöket, amelyekre már nincs szükség, megjavíttatja azokat, majd használatba adja olyan embereknek, akiknek épp szükségük van például kerekesszékre vagy mankóra.

Készülnek a karácsonyra

Nagy sikernek örvendenek a közös kirándulások is, erre évente 2-3 alkalommal adódik lehetőség. Van, amikor városnéző kirándulásra viszik egy 45 fős busszal a fogyatékkal élőket, máskor gyógyfürdőbe. Év végén pedig záróbulit rendez az egyesület, ezzel tulajdonképpen az összetartozást kívánják erősíteni. Karácsonyi akciójuk alkalmával minden évben 100-120 élelmiszercsomagot tudnak adományozni a rászoruló családoknak. Főleg nagy áruházakban gyűjtenek, de magánszemélyek adományaira is szükségük lenne. Ruhaadományt az idén már kaptak bőven, de tartós élelmiszert még szívesen fogadnak.

Tóth István elmondta azt is: hét alkalmazottjuk van. Ők is fogyatékkal élő emberek, a bérüket két pályázati forrás biztosítja. Sok-sok más pályázatot benyújtottak az utóbbi években a NEA-hoz (Nemzeti Együttműködési Alap), de az utóbbi három évben nem nyertek egyetlen forintot sem. Nagy szükség lenne pedig a támogatásra, hiszen több ezer rászoruló ember életét tehetnék könnyebbé.

Az elnök végzettségét tekintve bölcsész, de az elmúlt 15 év alatt minden olyan jogszabályt megismert, ami a fogyatékos embereket érinti. A munkatársakat is úgy válogatta meg, hogy végzettségük alapján minél nagyobb szakértelemmel tudjanak segítséget nyújtani.

ÉM-HE

