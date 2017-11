Kis csapatként nagyot alkottak

Jól szerepeltek a piros-fehérek a napokban Miskolcon rendezett serdülő szabadfogású országos birkózóbajnokságon. A házigazda a DVTK-MVSI volt, a jelenlévő klubok pedig gördülékenynek és zökkenőmentesnek nevezték a borsodiak által beugróként elvállalt viadalt.

– A különböző súlycsoportokban három döntőst adtunk, de lehetett volna hat-hét finalistánk is – értékelte az eseményt Juhász Sándor, a DVTK-MVSI edzője. – Végül egy aranyérmet szereztünk, a „pakliban” még kettő benne maradt. Sportolóink közül elsősorban Zurai Rajmund, Bari Imre és Szinay Csaba emelkedett ki, megjegyzem azonban, hogy társaikkal is elégedettek voltunk. A seregszemlén olyan gyerekeink is indultak, akik csak pár hónapja dolgoznak nálunk és máris megmutatták, hogy sokat tanultak, rengeteget fejlődtek. Mindent mérlegre téve: nincs okunk a panaszra.

A szakember értékelte a csapatban kiharcolt második helyüket is:

– Előkelő fokozaton végeztünk, erre is büszkék lehetünk. A dobogó képzeletbeli legmagasabb fokára az Erzsébetvárosi SMTK állhatott fel. Erről a klubról tudni kell, hogy gyakorlatilag az ország legjobb alakulata, tizenkét fizetett edzőt foglalkoztat, mi pedig csak hármat. Mi szó szerint kis csapatként produkáltuk a csapatezüstöt, amely előrevetíti, hogy a jövőben a magasabb korcsoportokban is letesszük majd a névjegyünket.

Az ob-n jelen volt dr. Szinay Attila, a diósgyőri birkózók első embere és Repka Attila olimpiai bajnok, klub­elnök, akik arról számoltak be, hogy a hagyományoknak megfelelően, terveik szerint Bekecsen és Miskolcon is megtartják majd birkózó karácsonyukat.

Ötödik lett

A serdülő ob-n szőnyegre lépett Polgár Zalán, az ÉKR versenyzője is, aki a 100 kg-os mezőnyben 5. lett.

