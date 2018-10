Kirándulás és wellness, menő hétvégi programok

A négynapos hétvégék és az őszi szünet – ha a pénztárca is megengedi – utazásra csábít rengeteg magyar embert. Különösen a kettesben eltöltött, háromnapos hétvége a menő.

Lillafüred, Miskolctapolca

Ebben az időszakban már harmadik éve Lillafüred a kedvenc belföldi úti cél, idén Miskolctapolca és Hajdúszoboszló is dobogós helyen végzett a Bónusz Brigád felmérése szerint. Érdekesség, hogy tavaly ősszel még a Mátra és Dunaszentmiklós, míg 2016-ban Siófok és Debrecen volt az ezüst-, illetve a bronzérmes célpont.

Úgy tűnik ősszel wellnessre és kirándulásra vágynak a legtöbben, ezért töretlen azoknak a helyeknek a népszerűsége, mely ötvözni képes ezt a két kikapcsolódási módot.

A hosszú hétvégékhez igazodva, belföldre legtöbben 3 napra utaztak, a vásárlások több, mint 90 százalékát ezek az utak teszik ki. Hasonlóan ehhez az arányhoz, kiugró többségben voltak azok, akik kettesben utaztak el ebben az időszakban.

Adatok szerint egyre jobb minőségű utakat, szállásokat tudnak megfizetni a magyarok. A választék árban is egyre szélesebb, mindenki megtalálja a hozzá közel álló szállás- és utazástípust.

Sok a telt ház

Rengeteg szálloda már az újabb hosszú hétvége előtt, a hét elején is telt házról számolt be. A Szállodaszövetség elnöke, Könnyid László kijelentette: a hét második felében a szálláshelyek még nagyobb kihasználtsággal üzemelnek majd, de azért az utolsó napokban is lehet azért még helyet találni.

„Már október 19-től, az ominózus pénteki naptól, amikor az előző hosszú hétvége indult, megfigyelhető egy nagyon intenzív emelkedés a belföldi kiránduló, szállodalátogató, pihenő tevékenységben – vélekedett a szakember. – Kevés olyan időszak van az évben, amikor a naptárban egymás után van két hosszú hétvége, köztük egy iskolai őszi szünet…”

Fontos a pihenés

A szakemberek szerint úgy tűnik, a magyarok számára fontossá vált az őszi kikapcsolódás: összehasonlítva korábbi hasonló időszakokkal egyre többen és egyre hosszabb utazásokat választanak ebben a szezonban. Nemcsak az őszi utazás népszerűsége nő azonban: sokan hagyják maguk mögött az adventi vagy épp a karácsonyi őrületet, másokat havas kirándulások és sípályák vonzanak a téli időszakban.

Az időjárás is kedvez a kikapcsolódni vágyóknak. Eső ugyan előfordulhat szinte minden nap, de áztató csapadékra nem kell számítani. Az éjszakák és a hajnalok ilyentájt természetszerűen hűvösebbek, de a legmagasabb nappali hőmérsékletek 20-24 fok között lehetnek.

