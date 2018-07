Kirakatgaléria a sárospataki belvárosban

Sajátos kirakatgaléria keretében mutatja be különleges fotómontázsait Szajkó József nyugalmazott sárospataki pedagógus.

A montázsnak ugyanis világosan meg kell mutatnia a fejlődést” Szajkó József

A belvárosi üzletek szívesen fogadták a Sárospatak újra várossá nyilvánításának 50. évfordulójára közkinccsé tett képeket. A szó szerint az utca emberének szóló tárlat keretében a már évek óta futó, úgynevezett „kettőslátás” című programja keretében elkészített képeit mutatja be a nagyközönségnek a pataki fotós.

Ennek lényege, hogy egy régi, több évtizede készült fotó alapján ugyanazon a helyszínen, ugyanabból a szögből elkészíti a kép mai változatát, majd egy sajátos technikát használva egymásra varázsolja a fotókat, egyszerre jelenítve meg a múltat és a jelent.

Kortörténeti dokumentumok

Mint lapunknak elmondta, ezek a fotók körtörténeti dokumentumok, hiszen korszakokat ívelnek át. Nosztalgiát ébresztenek a tősgyökeres sárospatakiakban és újat mutatnak a városba költözötteknek, valamint a fiatalabbaknak – közölte Szajkó József.

Hozzátette: a montázsok elkészítése nem egyszerű, ugyanis először ki kell választani azokat a régi fotókat, amelyek ma is újra fotózhatók, vagyis most is meg lehet találni ugyanazt a pozíciót, ahonnan az eredeti kép készült. Utána komoly munka annak az egyensúlynak a megtalálása is, amely során az dől el, mennyi marad meg a régi és mennyi az új felvételből. A montázsnak ugyanis világosan meg kell mutatnia a fejlődést – magyarázta. Szajkó József Sárospatak mellett Tolcsván – ahol állandó kiállítása van –, Egerben és Budapesten is készített hasonló montázsokat. Bár magánkiadásban jelent meg egy kis példányszámú albuma a korábbi képeiből, de szeretne majd egyszer egy összefoglaló kiadványt is közzétenni. A mostani sárospataki kiállítás körülbelül két hétig tekinthető meg a belváros kirakataiban.

– BSZA –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA