Kinyíltak a bábonyi pincék

Pár hete pálinkák, a mostani hétvégén pedig borok versenyeztek Sajóbábonyban. A város immár hagyományosnak számító rendezvényét, a Sajóbábonyi Regionális Borversenyt az idén huszadik alkalommal rendezték meg a városban. A jubileumi eseményre több mint száz bort neveztek be. Tokaji, egri, mátraaljai, Miskolc környéki és természetesen sajóbábonyi boros gazdák is indultak a versenyen. Ennek köszönhetően a látogatókat széles választék várta, többek között száraz vörösborok, furmintok, szürkebarát, aszú.

Különdíj

– A versenyt a néhai Deák Imre találta ki, aki két évvel ezelőtt hunyt el – tudtuk meg Szilva Istvántól, Sajóbábony polgármesterétől. – Nem volt kérdés számunkra, hogy halála után is folytatjuk ezt a hagyományt, már csak azért is, hogy az ötletgazda neve fennmaradjon. Emléke előtt tisztelegve van egy különdíja is a versenynek, amit a sajóbábonyi borosgazdáról neveztünk el.

A polgármester hangsúlyozta azt is, nem a nevezett borok mennyisége a fontos, sokkal inkább a minőségük. Persze, ennek ellenére a versenyen induló több mint százas darabszám is jelzi, hogy nívós rendezvénnyé nőtte ki magát a két évtizeddel ezelőtt indított verseny – fogalmazott Szilva István. A verseny mellett a látogatók a sajóbábonyi pincészeteket is meglátogathatták, hiszen a gazdák – erre az alkalomra – kinyitották a pincesor pincéit. A finom borok mellé pedig finom falatok is akadtak.

Eredmények

Sajóbábony Város Bora 2017 címet Sebők Lajos fehér vegyes bora nyerte.

Deák Imre Emlékdíj 2017 címet Virág Tamás 2016-os évjáratú Szürkebarát bora nyerte.

Év bora díjat Kompa József Chardonnay félédes 2016-os bora nyerte.

Született még 3 db Nagyarany, 39 db Arany fokozat.

