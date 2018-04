A programsorozat négy napja alatt az alábbi filmeket vetítik: Ip Man 3, Farewell My Concubine: The Beijing Opera, Cock and Bull, Legend of the Naga Pearls. A fesztivál rendezői felhívják a figyelmet: az utóbbi évek kiváló kínai filmes produkcióiról van szó, amelyek saját hazájukban és nemzetközi filmes versenyeken is elismeréseket érdemeltek ki.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA