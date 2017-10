Kimerülnek a „raktárak”: ősszel is fontos a vitamin

Az őszi időszakban fokozottan fontos a betegségek megelőzése érdekében a vitaminpótlás – hívta fel a figyelmet Antal Emese dietetikus az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. Elmondta: nyáron, napsütés, friss zöldség és gyümölcs formájában természetes módon jutunk hozzá a megfelelő mennyiségű vitaminhoz, ám ez ősszel megváltozik.

A táplálkozástudományi szakember jelezte, más-más vitaminszükséglete lehet a nőknek és a férfiaknak, a fiataloknak és az időseknek, a felnőtteknek és a gyerekeknek. Mint elmondta, a nők esetében a havi ciklus, a hormonháztartás változása miatt nagyon fontos a vas és a folsav pótlása – utóbbi különösen terhesség esetén –, továbbá a csontritkulás megelőzésére a kalcium és a D-vitamin bevitele.

Fokozottan figyeljünk!

Utóbbi a férfiak és a gyerekek számára is fontos étrend-kiegészítőként, hangsúlyozta a szakember. Antioxidánsként a daganatos megbetegedések megelőzését is szolgálhatja.

A gyerekek esetében – folytatta – fokozottan kell figyelni az egészséges táplálkozásra, például hasznos lehet a savanyúságok, a gabonafélék, a zöldség-gyümölcs és a tejtermékek fogyasztása. A túlfogyasztás a vitaminok esetében is káros következményekkel járhat – mondta a dietetikus.

A vitaminok fontosságáról beszél Héder Éva dietetikus is, azon belül is a zsírban oldódó vitaminokról. Elmondta, a vitaminok többsége vízben oldódik, azonban van néhány, amelyek zsírok nélkül nem lesznek képesek felszívódni és kifejteni jótékony hatásukat, hiába eszünk megfelelő minőségű és mennyiségű tápanyagot. Ezeket a könnyebb megjegyezhetőség végett DEKA-vitaminoknak is nevezzük, ugyanis ez a négy betű fedi azokat (D-, E-, K-, A-vitamin). A zsírban oldódó vitaminok mindegyike fontos szerepet játszik szervezetünk működésében.

Sokféle forrásból

„A zsírban oldódó vitaminok kapcsán napjainkban kiemelten sokat hallani a D-vitamin fontosságáról, fogalmazott a szakember. A D-vitamin elengedhetetlenül szükséges a megfelelő növekedéshez, a csontfejlődéshez és az immunrendszer optimális működéséhez. Ezen kívül a D-vitamin a kalcium és a foszfát felszívódását is szabályozza a vékonybélből, így hiányában fokozódhat a csontritkulás, illetve a gyengébb immunrendszer akár felső légúti megbetegedésekre, influenzára is fogékonyabb lehet. Nem kérdés tehát, hogy miért is kell odafigyelnünk rá. A D-vitamin-szükséglet egy átlagos életmódú felnőtt számára 5–15 mikrogramm/nap, sportolók esetében pedig 25–75 mikrogramm/nap is lehet.

Szerencsére ma már nagyon sokféle forrásból biztosíthatjuk az őszi-téli időszakban kiemelten fontos D-vitamin-szükségletünket, hiszen egyre több termék található meg a boltok polcain, amelyek segítenek nekünk ebben.”

„Mindezek mellett pedig ügyeljünk arra, különösen az őszi-téli időszakban – annak ellenére, hogy kevesebb a friss hazai zöldség és a gyümölcs a boltok polcain –, hogy kiegyensúlyozottan és változatosan étkezzünk. Részesítsük előnyben az idényzöldségeket, így a hidegebb hónapokban fogyasszunk bátran sok sütőtököt, gesztenyét, céklát, káposztát vagy gombát. Ugyanis ha kellőképpen odafigyelünk az étkezésünkre és a megfelelő vitaminbevitelre, akkor azzal nagyban hozzájárulhatunk szervezetünk egészséges működéséhez” – tanácsolja Héder Éva.

– MTI, ÉM –

Gomba, tej, máj, hal

Gomba, szardínia, tengeri hal, máj, tojás, tej, margarin: többek között ezekben az ételekben található nagyobb mennyiségben D-vitamin.

Az eddigi kutatások eredményei mára igazolták, hogy a D-vitamin hiánya a csontritkulás mellett számos egyéb betegség, köztük a daganatos kórképek, az idegrendszeri bántalmak, a cukorbetegség, az asztma és a szív-érrendszeri betegségek kialakulásában is szerepet játszik, illetve az immunrendszer működésére is negatív hatást gyakorol.

D-vitaminhiányra utalhat a csontok gyengülése (példáulcsontlágyulás, csonttörések, nehezen gyógyuló törések, csontritkulás), az izomgörcsök és a gyorsan romló fogak is.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA