Kilencvenéves lett idén a szikszói Feri bácsi

Jablonkai Ferencet köszöntötte otthonában 90. születésnapja alkalmából Szikszó önkormányzata.

Füzesséri József, az abaúji kisváros polgármestere is gratulált az ünnepeltnek, aki régi idők szép emlékeit elevenítette fel, és jókedvűen anekdotázott vendégeinek ifjúkoráról, szerelemről, házasságról, katonaságról.

A szépkorú úr 1928. június 19-én jött világra Abaújlakon, ahol évtizedekig élt. Édesany­ját igen korán elvesztette. 1963-ban vette el Ducsai Juliannát, a házasságból két gyermeke Tibor és Ildikó született. Feri bácsi kemény munkát végzett, megállta a helyét a bányában is, de a mezőgazdasági teendők területén is számíthattak rá anno a termelőszövetkezetben. Az alapvetően életvidám férfit nagyon megviselte felesége halála, tizenhat éve távozott társa, és miután megözvegyült, zárkózottabb, komorabb, gyengébb lett, nagyon sok időbe telt, mire kiheverte a csapást. Lánya, Mázikné Jablonkai Ildikó vigyáz most édesapjára, akivel együtt, de mégis külön élnek.

– Egy portán található a mi házunk és a kisebb lak, ahol apukám él. Eddig el tudta még látni magát, de azért fokozott figyelmet érdemel már ebben a korban. Sose betegeskedett. Most is örömét leli az életben, hisz van három unokája, akikre igen büszke. Nyilván a genetikai adottságok is meghatározók, de úgy vélem, a hosszú élet titka, leginkább a nyugodt, boldog családi miliő – mondta érdeklődésünkre Feri bácsi lánya, Ildikó.

