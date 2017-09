Kilenc Borsod-Abaúj-Zemplén megyei együttes lép pályára a Magyar Kupában

Olajbányász SE Gellénháza (megye I.) – Mojito-Lemon Felsőzsolca (megye I.)

Sándor Zsolt, a Mojito-Lemon Felsőzsolca edzője: – Igazából nem tudjuk, hogy mire számíthatunk, hiszen egy teljesen ismeretlen közegben játszunk majd, egy olyan ellenféllel, akikről nem sokat tudunk. Annyit igen, hogy folyamatosan a zalai bajnokság élmezőnyében vannak, hogy hat meccsből négyet megnyertek, de hogy milyen játékerőt képviselnek, az csak a mérkőzés napján derül ki. Sajnos, meglehetősen sok a sérültünk, Lippai, Timkó, Menuogong, Germán és Boczki közül aligha lesz olyan, aki vállalni tudja a pályára lépést. Mivel elég messzire kellett utaznunk, ezért már kedden útra keltünk, néhány támogatónknak köszönhetően, három kisbusszal megtéve a több száz kilométeres utat. Azon leszünk a meccsen, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy méltóképpen képviseljük a megyét, és azon belül Felsőzsolcát.

A Mojito-Lemon Felsőzsolca várható kezdőcsapata: Roza – Csendom, Szala, Szemere, Szárnya – Mészáros, Hegedűs, Csattos, Sándor – Bodnár D., Varga.

Edelényi FC (megyei I.) – Szegedi EOL SC (NB III)

Szilvai Attila, az Edelényi FC elnöke: – Nem panaszkodhatunk a sorsolásra, hiszen kaphattunk volna erősebb csapatot is, persze tisztában vagyunk a szegediek erejével, múltjával és jelenével, azzal, hogy a tavalyi évadot az NB II-ben játszották, és hogy kiesésük után jelenleg vezetik az NB III Közép csoportját. A múlt hét végén egy rangadót sikerült megnyernünk idegenben, és az Ózdon elért győzelemmel remélhetőleg felszálló ágra kerültünk. Bár ennek azért ára is van, hiszen néhányan sérülést szenvedtek, de reméljük, a kupameccs kezdésére rendbe jön mindenki. A Magyar Kupa-találkozóknak különleges hangulatuk van, el tudnak tűnni az ilyen meccseken az osztálykülönbségek, azon leszünk, hogy ez most is így legyen. Mellettünk szól a hazai pálya, a cél az, hogy a következő kör sorolásán is ott legyen a csapatunk neve.

Az Edelény FC várható kezdőcsapata: Lövey – Homonnay, Tóth N., Komjáti, Kótai – Fűzi, Boros M., Boros L., Hanász – Pataki, Huszti.

Sényő FC (megyei I.) – Kazincbarcikai SC (NB II)

Vitelki Zoltán, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Ugyanúgy, ugyanolyan komolysággal készülünk erre a kupameccsre, mint a bajnoki találkozóinkra. Tudjuk, hogy jó erőkből álló csapat ellen lépünk pályára, hogy a Sényő dominál a szabolcsi első osztályban, hogy százszázalékos teljesítménnyel vezetik a tabellát, ennek ellenére azon leszünk, hogy a mi javunkra dőljön el ez a mérkőzés. Lesznek olyanok a csapatunkban, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak, egyrészt azért, hogy lássam, hogy ők mire képesek tétmérkőzésen, másrészt azért, hogy néhány ember pihenhessen. Külön cél nincs a csapat elé tűzve a Magyar Kupában, az, hogy jussunk el eddig vagy addig, de úgy gondolom, hogy rangot jelent minden egyes, továbbjutással megélt kör, és azt szeretném, ha itt is megmutatnánk, hogy mi van bennünk.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Gábor – Tóth Sz., Palmes, Heil, Süttő – Sigér, Burics – Kanalos, Kristófi, Constantinescu – Micsinai.

Cigánd SE (NB III) – Szolnoki MÁV FC (NB II)

Szénay Péter, a Cigánd SE szakmai igazgatója: – A hétvégi bajnoki mérkőzés után elkezdte a csapat a felkészülést erre a hétközi feladatra, amely a sorsolásnak köszönhetően egy hazai találkozó. A Szolnokkal tavaly egy osztályban, az NB II-ben szerepeltünk, és döntetlen lett mind a két alkalommal: ott 0-0-ra végeztünk, itthon pedig 1-1-gyel zárult a meccsünk. Fiatal, nyáron átalakított csapatunk lelkesen dolgozik, és ilyen hozzáállással fog nekivágni ennek a meccsnek. Nincs rajtunk az esélyesség terhe, de nem akarjuk megadni magunkat, fel akarjuk venni a kesztyűt ellenfelünkkel, hiszen egy kupatalálkozón bármi megtörténhet. Sajnos, vannak sérültjeink, így azok is szóhoz jutnak, akik eddig kevésbé, vagy egyáltalán nem játszottak.

A cigándiak várható kezdőcsapata: Sánta T. – Horváth (Oravecz), Répási, Baksa, Kovács (Pásztor) – Benke, Balla, Ötvös, Toma – Szöllősi, Németh (Oláh).

Tállya KSE (NB III) – MTK Budapest (NB II)

Pachinger János, a Tállya KSE edzője: – Pályánkon továbbra is zajlik a rekonstrukció, így Mucsonyban fogadjuk a többszörös magyar bajnok MTK-t. A fővárosi kék-fehérek kiváló, NB I-es szintű kerettel rendelkeznek, ezért célunk a tisztes helytállás, amiben benne van az is, hogy próbáljuk meg megnehezíteni a dolgukat. A játékosok ezen a mérkőzésen megmutathatják, hogy megállják a helyüket egy magasabb „polcon” lévő ellenfél ellen is, és esetleg felhívhatják magukra a figyelmet. A bajnokijaink eddig nem a tervek szerint alakultak, így minden alkalmat meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy az önbizalmunk visszatérjen. Amennyiben továbbjutnánk, az természetesen nagy öröm lenne…

A tállyaiak várható kezdőcsapata: Tarr – Németh B., Paranai, Bihari, Molnár Zs. – Minczér, Németh D. – Polényi T., Horváth N., Lippai – Kovács Sz.

Pécsváradi SSE (megyei I.) – Termálfürdő Tiszaújváros (NB III)

Gerliczki Máté, a Termálfürdő FC Tiszaújváros vezetőedzője: – Baranya megyei ellenfelünk a helyi első osztály első négy fordulójában győzött, ráadásul imponáló fölénnyel, úgyhogy semmiképpen sem lesz sétagalopp ez az összecsapás számunkra. Azoknak adok Pécsváradon lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak, kíváncsi vagyok többük teljesítményére élesben, annál is inkább, mert komolyan számolunk mindenkivel. A másik: némely játékost új poszton próbálok, próbálunk ki, egy ilyen kupamérkőzés ugyanis arra is jó alkalom, hogy kiderüljön, ki tud helytállni nem a szokásos helyén. Bár hosszú út vár ránk, csak ma reggel indulunk erre a csatára, viszont a regenerációt utána azonnal megkezdjük, mert a hétvégén fontos bajnoki mérkőzés vár ránk. Bízunk abban, hogy tovább tudunk jutni.

A tiszaújvárosiak várható kezdőcsapata: Herceg – Turcsik, Balogh G., Kovács P., Pap Zs. – Márton, Lukács B., Bucz, Bussy, Lipusz – Nagy D.

Kecskeméti LC (megyei I.) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I)

Radványi Miklós, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője: – Élvonalbeli csapatként mi más lehetne a célunk a megyei I. osztályban szereplő hazaiakkal szemben, mint a továbbjutás kiharcolása. Ezen a minimális elváráson túl azért vannak még egyéb elvárásaink is: az a legfontosabb, hogy a fiúk futballozzanak jól és gólra törően, hosszú idő után végre éljenek át újabb sikerélményt, mert csak ennek a segítségével lendülhetünk át a holtponton, amit annyira várunk. A Magyar Kupában „mellesleg” azt akarjuk, hogy minél tovább meneteljünk, maradjunk versenyben. Most olyan gárdát küldök a pályára, amelynek néhány tagja, ilyen-olyan okból, de eddig kevesebb bizonyítási lehetőséget kapott. Íme tessék, itt az alkalom, mutassák meg nekem és persze a szurkolóknak is, hogy helyük van a kezdők között.

A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett gárdája: Dombó – Farkas D., Szeles, Szalai A., Vadnai – Brasen, Keita – Koszta, Köböl, Baracskai – Majtán.

Tatai AC (megyei I.) – Putnok FC (NB III)

Koszta Péter, a Putnok FC vezetőedzője: – Jó kis út vár ránk, oda-vissza 630 kilométert kell buszoznunk, ennek ellenére a meccs napján megyünk, és így is természetesen a továbbjutás kiharcolása a célunk. Ezúttal azok kapnak szereplési lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak a bajnokságban. Ezeket a fiúkat egyébként is meg kell néznem, hogy mit tudnak, mert az alapcsapatommal gondjaim vannak. A legnagyobb problémám az, hogy nem megy a góllövés, utolsó három meccsünkön képtelenek voltunk a kapuba találni. Percekben számolva és a hosszabbításokat is figyelembe véve már vagy 280 perce nem zörrentettük meg a hálót, és ez elfogadhatatlan. Meg kell említenem továbbá, hogy az egyéni teljesítmények is komoly fejtörést okoznak nekem: eddig türelmes voltam, mostantól azonban a gyengébb produkcióval előrukkolók helyére másokat állítok.

A Putnok FC várható összeállítása: Tóth A. – Bodnár, Zimányi, Nyisalovits, Bocsi – Tóth Sz., Kovács B., Icsó, Csirszki – Kemény, Sápi.

Felsőtárkány SC (megyei I.) – Mád FC (megyei I.)

Szűcs Ádám, a Mád FC csapatvezetője: – Nekünk utazási gondunk nem lesz, számunkra „csak” az okoz fejtörést, hogy a hazaiaknak jó együttesük van. Korábban az NB III-ban is szerepeltek, most pedig a Heves megyei I. osztály élcsoportjában tanyáznak. Az biztos, hogy a saját játékunkat kell játszanunk: az összjátékban, úgy gondolom, hogy jobbak vagyunk, bár a felsőtárkányiak színeiben NB I-et és NB II-t megjárt futballisták is vannak, ennek szellemében nehéz mérkőzés vár ránk. Bár tudjuk, hogy a mi labdarúgóink kevésbé ismertek, mint a hazaiak, csapatszinten azért megítélésem szerint jobbak vagyunk. Mint minden kupameccsen, a továbbjutás szempontjából döntő lehet az első gól és magától értetődően az eredményesebb helyzetkihasználás is.

A Mád FC tervezett együttese: Giák – Balog, Kramcsák (Plávenszki), Janikó (Gáll), Bakos (Szűcs M.) – Potyka, Bohus, Godzsák (Varga), Szűcs Á. – Moroncsik, Bodnár.

BOON-ÉLŐ – Magyar Kupa: Veszprém vs. DVTK 0-3 (0-2) Miskolc, Veszprém - A labdarúgó Magyar Kupa 6. fordulójában a Diósgyőri VTK gárdája a VLS Veszprém otthonában lépett pályára, kedden 15 órától a legjobb 64 közé jutásért. Az összecsapásról élő videós közvetítésben tudósítottunk a Borsod Online-on! Labdarúgó Magyar Kupa, 6. forduló ... Tovább a cikkhez

Labdarúgó Magyar Kupa - A Ferencváros 92. percben szerzett góllal jutott tovább Dunaharaszti - A címvédő Ferencváros 92. percben szerzett góllal nyert az NB III-ban szereplő Dunaharaszti MTK otthonában, és jutott tovább a labdarúgó Magyar Kupa első fordulójából. A végig mezőnyfölényben játszó vendégek kevés gólhelyzetet alakítottak ki a találkozón, amelyen Leandro csúsztatás... Tovább a cikkhez

MK országos főtábla: a nyitónapon FTC és DVTK meccs Miskolc - Két mérkőzéssel a kedden megkezdődnek a labdarúgó Magyar Kupa országos küzdelmei. A Veszprém - DVTK kupacsatáról élőben tudósítunk 15 órától a Borsod Online-on. A megyei labdarúgó szövetségek által szervezett regionális csatározások, az első 5 forduló után, kedden már országos szinten z... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA