„Kilátó, vár és a kedves miskolciak…”

Kamila Bednarska, Magdalena Uchman, Paulina Dębosz, Janusz Jędrzejczyk, Paweł Bińczycki, Jacek Machowski, Damian Idzikowski – mindannyian lengyel grafikusok – ambiciózus tervekkel érkeztek a Miskolci Galéria Alkotóházába, hogy – kihasználva az alkotáshoz szükséges infrastruktúrát – alkossanak és művészi élményeket, ihletet gyűjtsenek, amit hazatérve hasznosíthatnak.

A jórészt a dél-lengyelországi városból, Rzeszowban élő és alkotó fiatal művészek a Herman Ottó Múzeum és a Múzsák Kertje Alapítvány együttműködése révén töltöttek Miskolcon egy hetet.

Visszaköszönő élményanyag

„Érdekes helyekkel, érdekes emberekkel, kulturális és művészeti gazdagsággal ismerkedhettünk meg az itt töltött egy hét alatt – mondta Janusz Jędrzejczyk, a csapat szóvivője. – A jól felépített alkotói tervünket cseppet sem nagy bánatunkra módosítanunk kellett a ránk váró értékes program gazdagsága miatt. A grafika eleve egy igencsak időigényes képzőművészeti forma, így eredeti terveinket átalakítottuk, hogy részesei lehessünk a Miskolcon ránk váró csodának. Viszont az élményekkel feltöltekezve indulhatunk haza és alig várjuk, hogy a megszerzett ihletet átplántálhassuk alkotásainkba. Természetesen így is minden lehető pillanatot kihasználtunk arra, hogy grafikákat készíthessünk… Az emberi kapcsolatok és élmények nagyon fontosak számunkra. Grafikát mindenhol lehet készíteni, otthon, Lengyelországban is, de az emberi kapcsolatok ápolásához idő és hely kell, a miskolci embereket csak Miskolcon ismerhettük meg…”

A vár is az ihlet forrása

Janusz szerint a kilátó, a vár és a kedves miskolciak voltak számukra a legnagyobb inspiráció.

© Fotó: Ádám János

„Az első meghatározó miskolci épület, amit alaposabban megtanulmányozhattunk, az az avasi kilátó volt – vette át a szót Pawel. – Meghatározónak, modernistának láttuk a kilátót, amely egyszerű formáival is megragadó építészeti alkotás és egyáltalán nem úgy kell tekinteni rá, mint egy letűnt kor maradványára. Nálunk, Lengyelországban is garmadával vannak olyan épületek, amelyek a nem éppen büszkeséggel teli letűnt kort idézik. Az idegen számára azonban ezek is érdekes formák, új élmények.”

A vár is meghatározó élmény volt a csapat számára – tudtuk meg. Érdekes volt látni, hogy néhány évvel ezelőtt milyen volt és milyenné vált, hogy gazdagodott a funkciója. Janusz elkezdett egy olyan képet, amelynek alapja a vár formája lesz.

A csapat szeretne Miskolc ihlette kész munkákkal visszatérni majd a városba, és várják az itteni művészek látogatását. Szeretnének kiállítással jelentkezni nálunk és a jövőben munkákkal részt venni a Miskolci Grafikai Triennálé versenyében.

– Szaniszló Bálint –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA