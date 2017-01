Kilátástalan helyzetben a háromgyerekes emődi család

Az édesanya jelenleg háztartásbeli, korábban egy Tüzép telepen és egy kocsmában dolgozott. Férje közmunkás. Katalinnak targoncavezetői, férjének motorgépkezelői OKJ-s végzettsége van. Nagy szegénységben nevelik 9, 8 és 5 éves kislányaikat. Évek óta albérletről albérletre járnak, a lakást, amiben Bükkaranyoson laktak, teljesen kifosztották, és mindenük odalett. Volt, hogy a nagyszülőkkel, egy szoba-konyhában éltek együtt nyolcan, de onnan is menniük kellett. Jelenleg egy olyan albérletben laknak Emődön, amelyben évekkel ezelőtt kikapcsolták az áramot, eddig egy kis led lámpával világítottak esténként, most egy kölcsön aggregátorral van némi fény a házban, ha van benzin az aggregátorba. A házat árverésre bocsátotta a bank, ha eladják, a családnak mennie kell. Hogy hova, nem tudják. Albérlet a településen nincs, ha lenne is, a három gyerek miatt aligha kapnák meg.

Kadarkai Endre készített interjút a nehéz sorsú családdal az Echo TV Csakazértis című műsorában.

