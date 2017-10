Kilábalnak-e, mint a vendégek?

Az előző héten Tatabányán játszott a miskolci együttes, ahol 6-3-ra kikapott. A meccs után azonban a borsodiak műhibára hivatkozva óvtak és újrajátszást kértek. Történt, hogy 50 másodperccel az összecsapás vége előtt, 5-3-nál Bowen szabaddobásból gólt szerzett, amit a bírók megadtak, ám a helyszínen lévő ellenőr szerint a légiós közben brutalitást követett el – az ellenfélből Katonás Gergőnek felszakadt a szemöldöke –, és a találatot visszavonta. Ezenkívül Bowent kiállították (cselekedetéért automatikusan két találkozót ki kell hagynia), illetve a Tatabánya büntetőt lőhetett, nem is hagyták ki, így 5-4 helyett 6-3 lett az állás. Az ügy a szövetség versenybizottsága elé került, az eljárás megkezdődött.

A jelenség a lényeg

– Két részre kell ezt az egészet bontani – kezdett bele dr. Sike József, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Egyrészt nem játszottunk jól, három dobott góllal, illetve tizennégyből egy kihasznált előnnyel nem igazán lehet mérkőzést nyerni. A franciaországi Európa Kupa-szereplés után dekoncentráltak voltunk, huszonhatszor lőttünk kapura, többnyire pontatlanul, ráadásul ellenfelünk kapusa nyolcvanszázalékos teljesítményt nyújtott. Szóval győzelmi esélyeink nem igazán voltak, de ha 5-4 lett volna az állás, és nem 6-3, akkor 50 másodperc alatt a döntetlent kiharcolhattuk volna.

– Másrészt ezt a történetet jogászként is tudom kommentálni: a szabaddobást egy mozdulattal kell a kapura lőni, de közben a védőjátékosnak egy méterre el kell távolodnia a lövőtől. Ez utóbbi nem történt meg, a tatabányai játékos szabályellenesen gátolta Bowent, illetve számomra az a nagy kérdés, hogy egy lövőmozdulat közben hogyan lehet szándékos brutalitást elkövetni. Aki ezt megteszi, hogy lő, és közben ilyet cselekszik, az nem tudom, milyen képességekkel bír, én pedig a világ legjobb edzője vagyok, hogy ilyenre ki tudtam képezni. Itt a jelenség a lényeg, ez ellen emeltünk szót. Olyan ez, mikor az alagút előtt piros a lámpa, de te ennek ellenére bemész, akkor ne csodálkozz, ha szembejön valaki.

Teljes erőbedobással

A mostani összecsapásról, az A-HÍD OSC-Újbuda elleni meccsről az alábbiakat mondta a miskolciak szak­vezetője:

– Az OSC is volt olyan hullámvölgyben, mint amilyenben mi most, szintén a nagy terhelés miatt. Ők már kilábaltak belőle, hogy mi ki fogunk-e, arra majd a mérkőzésen kapunk választ. Egy Bajnokok Ligájában szereplő erős csapatról van szó, alaphelyzetben is nagyon nehéz lenne ellenük, de így, hogy Bowen és a sérült Vadovics is hiányozni fog, hatványozottan nehéz lesz ez a mérkőzés. Arról szó sincs, hogy feladnánk a meccset, egy Miskolc soha, sehol nem adja fel, ez sport, vízilabda, ha minden olyan egyértelmű lenne, és mindig a papírforma érvényesülne, akkor nem is kellene dolgozni. Teljes erőbedobással fogunk játszani…

– ÉM-MI –

A Magyar Kupáról

A PannErgy-MVLC a bajnokság és a nemzetközi sorozat mellett a Magyar Kupában is érdekelt, és a negyeddöntőben a ferencvárosi TC-PQS Waterpolo lesz az ellenfele. A két csapat a megállapodás értelmében az első meccset november 24-én, pénteken 20.30-tól vívja a fővárosban, míg a visszavágóra november 26-án, vasárnap 16 órától kerül sor a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA