Kiküldött tudósítónk, Berecz Csaba jelenti Isztambulból – Hajszál hiányzott a címvédő legyőzéséhez a Diósgyőrnek

A női kosárlabda Európa Kupában a 8+4 közé jutásért zajló kuparendszerű, oda-visszavágós párharc első felvonásán csütörtök este Isztambulban a török Galatasaray vendége volt az Aluinvent-DVTK csapata.

A meccs előtt

A kezdést két órával megelőzően érkezett a diósgyőri együttes az Ahmet Cömert sportcsarnokhoz, a Galatasaray buszával, és a parkolóban néhány hazai szurkoló már ekkor is volt. A fanatikus Galatasaray drukkerek a létesítmény előtt gyülekeztek, és egy órával a kezdés előtt kezdtek befelé szállingózni, hogy elfoglalják helyeiket a lelátón. Bő fél órával a kezdés előtt viszont konkurenciájuk akadt, megérkezett a nyolcfős vendégtábor, akik úgy 1500 kilométeres utat tettek meg, hogy élőben lássák kedvenceiket, és, hogy amennyire a körülmények engedik, biztassák a Diósgyőrt. A lelátóra történő bevezetésük során udvarias tapsot kaptak a török drukkerektől, de amikor 30 perccel a kezdés előtt a terembe lépett a DVTK csapata, talpra ugrottak a hazai drukkerek, akik a fütyülés után 600 fős ultratáborral zendítettek rá. A lelátón nagy volt a fölény, kérdéses volt, hogy ilyen körülmények között eljut-e majd az energia a dobbal érkező diósgyőri tábortól a pályáig.

Számított a hazaiak erős nyitányára a DVTK, és elsősorban Putnina jó játékával tartották a lépést az első percekben a Galatasaray csapatával (7-7).

Triplával válaszolt

A vendégek közül nem mindenki volt kellően határozott, és mivel 14-10 után Abdi hárompontost szerzett, meglép­ni látszott a török együttes. Ekkor azonban Walker-Kimbrough válaszolt egy triplával, majd annak a jelei mutatkoztak, hogy a játékvezetők nem tudják függetleníteni magukat a különleges hangulattól. 17-13-nál előbb a gyűrűbe találó Putnina ellen fújtak támadót, majd Walker-Kimbrough labdaszerzése és elfutása után a kimaradt dobásnál, miközben letaposták a bedobó lábát, nem láttak szabálytalanságot. A negyed utolsó percében, amikor Jefferson labdát szerzett, és leindításos találatból volt eredményes (21-13), vendég időkérés következett, ami után az aktív Putnina duplája volt a játékrész utolsó találata (21-15).

A második negyedet jobban kezdte a DVTK, Skoric egy büntető után egy triplát is bevágott, majd Mokango kettesét követően minimálisra csökkent a különbség (21-20). Összekapta magát a hazai gárda, megtalálták a réseket a diósgyőri védőfalon, és egy 7-0-s etappal feleltek. 28-25 után megint jött egy hullám, amire a hazaiak ültek fel, egy kimaradt piros-fehér ziccer után Jefferson hintett hármast (33-25). A folytatásban Mokango szerzett zsinórban öt pontot (32-30), majd a 18. percben 34-32-nél hazai időkérés miatt szakadt meg a játék. A szoros meccsen, a hosszú szünet előtti utolsó perc nagyon a hazaiaké volt.

Fordulás után

Nagyon jó védekezéssel indított a harmadik menet elején a DVTK, és nem mellékesen Walker-Kimbrough keze is sült a triplavonal mögül, majd amikor Putnina is betalált, újra egy kosár különbség volt a csapatok között (43-41). A negyed közepén Cziczás edző kért időt (47-43), a pauzát követően a két galatás amerikai góljaival 9 pontra nőtt a törökök előnye, amit Skoric és Walker-Kimbrough faragott le (52-47). A játékrész utolsó 80 másodperce viszont a sárga mezeseknek sikerült jobban, jóval jobban (58-49).

Az utolsó tíz percre megint jó védekezéssel jöttek vissza a pirosak, de miután felzárkóztak (58-54), kaptak egy hármast, Grigalauskytétől. Ám Mokangót ez nem kedv­etlenítette el, bevágott két akciógólt, így hazai időkérés következett. Ami utána ismét Mokango talált be (61-60). A 34. percben a remekül játszó Putnina két dobócsel után triplával egyenlített (63-63), és fél óra játék után volt újra egál az állás. Az egyenlő erők küzdelmében előbb 4 ponttal meglépett a Galata, de Mokango újabb centergólja után Putnina hármasa következett, amivel a meccs folyamán először, a DVTK–nál volt az előny (69-70). Jött is a hazai időkérés, 188 másodperccel a vége előtt. A törökök büntetőből fordítottak, majd Medgyessy csapata nyolcadik tripláját tette be a gyűrűbe (71-73). Az utolsó percet döntetlenről kezdték a csapatok (73-73), ami Abdi két büntetője után változott. Ezt viszont 9 másodperccel a vége előtt Putnina egy szuper hármassal eltüntette (75-76), a meccset azonban nem sikerült megnyerni, mert Onar kezében még maradt egy dupla (77-76).

ÉM-BCS

A folytatásban

A női kosárlabda Európa Kupában az egyenes kieséses szakasz 2. körében a jövő héten lesznek meg a győztesei a párharcoknak, a visszavágók lejátszása után. Ez utóbbi során január 31-én, csütörtökön 18.30-tól a miskolci városi sportcsarnokban Aluinvent-DVTK – Galatasaray meccset rendeznek. Ennek a csatának a győztese, a találkozója után, ugyanezen a napon, 20.00-tól kezdődő BLMA Montpellier (francia) – Reyer Venezia (olasz) mérkőzésre fókuszálhat, hiszen ellenfele a következő körben ebből a párharcból kerül ki. Ez utóbbi meccset az olasz csapat várhatja kedvezőbb helyzetből, lévén a két fél egymás elleni első meccsen, szerdán késő este, Velencében 83-64 (23-14, 21-20, 23-13, 16-17)-re győzött.

Jegyzőkönyv: Galatasaray – Aluinvent-DVTK 77-76 (21-15, 20-18, 17-16, 19-27)

Isztambul, 1300 néző. V.: Vuckovic (szlovén), Romanov (orosz), Manoli (francia).

Galatasaray: Jefferson (8), ALBEN (13/3), Abdi (13/6), GRIGALAUSKYTE (13/3), Macaulay (10). Csere: Onar (13/3), Topuz (4), Atas (3/3), Guclu (-), Sahin (-). Vezetőedző: Efe Guven.

Aluinvent-DVTK: Medgyessy (9/3), WALKER-KIMBROUGH (19/12), Skoric (7), PUTNINA (20/12), Mokango (21). Csere: Kiss A. (-), Zele (-), Szabó F. (-), Kányási (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Efe Guven: – Amikor lehetőségünk lett volna, nem tudtunk meglépni, a végén pedig még nekünk kellett kapaszkodni a győzelemért. Ettől sokkal többre lesz szükség a visszavágón, a továbbjutás kiharcolásához.

Cziczás László: – Azért utaztunk Isztambulba, hogy olyan eredményt érjünk el, amely után, valós esélyünk lehet a visszavágón a ki-ki meccsre. Ezt elértük, olyan csarnokban és tábor előtt, amelyet a férfi meccseken sem lehet tapasztalni. A nyomást túlélte a csapat, ez megsüvegelendő cselekedet volt. Akadt a gárdában egy-két extra teljesítmény is a szoros találkozón. Nagyon bízom abban, hogy Miskolcon mi tesszük pokollá az arénát és hiszem, hogy a publikum belehajszolja majd a lányokat a továbbjutásba, amelyre méltán lehetnénk büszkék.

