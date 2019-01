Kiküldött tudósítónk, Berecz Csaba jelenti Isztambulból: Az EK-győztes utáni újabb diósgyőri kihívás

Két másodpercen múlt, hogy olyan eredményt érjen el a megye jelenleg legmagasabb szinten játszó csapata, az Aluinvent-DVTK együttese (egy borsodi gárda sem mondhatja el magáról, hogy versenyben lenne szakágának a nemzetközi szövetsége által kiírt versenysorozatban), ami után a kosárlabda-társadalom tagjai felkapják a fejüket. Ugyanis a piros-fehérek csütörtökön este ez Európa Kupa-címvédőjének otthonában, Isztambulban csupán egy ponttal, az utolsó előtti másodpercben született hazai kosárral maradtak alul a Galatasaray csapatával szemben. A 77-76-os vereség után azonban nem voltak elkeseredve a diósgyőriek, hiszen a mezőny legjobb nyolc csapata közé jutásért zajló párharc visszavágója még hátra van, ezt csütörtökön 18.30-tól a miskolci városi sportcsarnokban játssza a két gárda.

Kis bánat

– Azért van egy kis bánatom, mert tudomásom szerint 1996-ban nyert utoljára nemzetközi tétmeccset Törökországban a diósgyőri női kosárlabdacsapat, a legendás edzővel, Király Sanyi bácsival, és jó lett volna úgy hazamenni, hogy mi is elmondhatjuk magunkról, hogy sikerült idegenben legyőzni a félholdas ország egyik csapatát, nem is akármelyiket, hanem az Európa Kupa címvédőjét – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Viszont tárgyilagosan nézve, a Galatasaray elleni csütörtöki találkozás, még csak az első felvonása volt a kétrészes előadásnak. De a mostani fellépés után minden elismerésem a lányoké, szuper, hogy ilyen hangulatban is képesek voltak jó teljesítményre, és ki tudták harcolni, hogy nyílt maradjon a továbbjutás kérdése. Ehhez hideg fejre volt szükség és helyenként fantasztikus védekezésre. Mindezek mellett több jó egyéni teljesítmény is volt a csapatunkban. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy mindkét együttes fantasztikus távoli dobóteljesítményt hozott. Viszont én remélem, hogy a hazai visszavágón, inkább a kétpontosok dominálnak majd, mert véleményem szerint abban jobbak lehetünk, és éppen elég lenne, ha egy ilyen dobással, különbséggel tudnánk nyerni.

Arra a felvetésre, hogy a Galatasaray együttese a miskolci meccsen annyival biztosan kevesebb lesz, hogy nem kap majd ilyen szurkolói támogatást, így reagált a diósgyőri szakvezető:

– Tényleg nagyon különleges hangulatot teremtettek a török drukkerek, de én mégsem róluk beszélnék, hanem a saját szurkolóinkról. Fantasztikus érzés volt megélni, hogy a több száz őrjöngő török mellett diósgyőri dobszót lehetett hallani, piros-fehér zászlókat lehetett látni a lelátón. Ezúton szeretném megköszönni a 8 fős tábor fanatikus tagjainak, hogy időt, pénzt és energiát nem sajnálva elkísértek minket. Maximális tisztelet nekik.

Vasárnap

Az Aluinvent-DVTK együttese a pénteki napot a hazautazással töltötte, szombaton pedig már a vasárnap 17 órakor kezdődő, PEAC-Pécs elleni hazai bajnokira készülnek.

– Az egy nap nem túl sok, ellenfelünknek több ideje volt, van, erre a meccsre hangolódnia – mondta Cziczás László. – Pénteken az látszott a kulcsjátékosokon, hogy nagyon fáradtak, hogy sokat kivett belőlük a Galatasaray elleni mérkőzés. De ugyanakkor fel kell készülni a csütörtökinél számunkra sokkal fontosabb meccsre, a PEAC elleni bajnokira. A lányok profik, hozzá vannak szokva az ilyen jellegű terheléshez, és a szombati napon minden információt megkapnak ahhoz, hogy hazai pályán le tudjuk győzni, a jogosan a legjobb hatba igyekvő PEAC együttesét.

ÉM-BCS

Újabb vasárnapi

Az Aluinvent-DVTK újabb bajnoki meccsének időpontja módosult az Európa Kupa szereplésük miatt. A PEAC-Pécs után következő bajnoki is vasárnapra került át, a PINKK Pécsi 424 elleni találkozó is egy napot csúszik, így azt február 3-án, 17 órától játsszák le Kozármislenyben. Azért, mert a jövő héten csütörtökön, 18.30-tól ez EK-ban a török Galatasaray ellen meccselnek a piros-fehérek, és az időpont módosítással több idejük marad felkészülni a baranyai gárda elleni, idegenbeli találkozóra.

Együtt utaztak

Isztambulban, a repülőtéren a Budapestre tartó járat váróhelyén diósgyőri ,,csúcstalálkozó” jött létre. Ugyanis az antalyai Kizilagac településen edzőtáborozott DVTK NB I-es labdarúgócsapatának delegációja és az Aluinvent DVTK női kosárlabdacsapata ugyanarra a járatra váltott jegyet. Így az óriásgép több száz fős utasa között mintegy félszáz a piros-fehér színeket képviselő sportoló és egyéb sportszakmai munkatárs utazott együtt, s érkezett meg szerencsésen Budapestre, kora délután. Mivel az élvonalbeli focibajnokságban csak a jövő héten kezdődik a tavaszi szezon, ezért a kéthetes törökországi edzőtábor után két nap pihenőt kapnak a játékosok. Ezzel szemben a kosarasok folytatják a munkát, mert vár rájuk a mostani bajnoki.

