Kiképzőbázis épül Kovácsvágáson

A településen régóta működik polgárőrség, e mellé már társult az önkéntes tűzoltó-egyesület felállítása is.

Több alkalommal rendeztek a településen polgárőr-találkozókat, így a kovácsvágásiak jó kapcsolatot ápolnak a katasztrófavédelmi szakemberekkel. Olyannyira, hogy már elkezdődött annak a katasztrófavédelmi kiképzőbázisnak az építése Kovácsvágáson, amely iránt már határainkon túlról is érdeklődnek.

– Összesen negyven ember építi a kiképzőbázist a Belügyminisztérium közmunkaprogramjának keretén belül – mondja Sándor Endre, Kovácsvágás polgármestere. – A bázis két ütemben épül majd fel. Az első ütem március elsején kezdődött és 2018 február végéig tart. A második lépcső pedig 2018 márciusában kezdődik el. A katasztrófavédelmi kiképzőbázis össz­területe 280 négyzetméter lesz. Ennek részeként kialakítunk egy 70 négyzetméteres oktatótermet a földszinti részen. Ezen a szinten lesz még egy konditerem és itt helyezkedik el majd a kazánház is. Az emeleti szinten öt szobát fogunk kialakítani.

Sándor Endre elmondta, a katasztrófavédelmi kiképzőbázist a polgárőrségek, önkéntes tűzoltó-egyesületek és mentőcsapatok is igénybe vehetik majd a rendőrségen, a tűzoltóságon és a katasztrófavédelemben dolgozókon kívül. Kovácsvágás polgármestere még elmondta, az épülő kiképzőbázis iránt már most is nagy az érdeklődés az egész megyéből, de még a Felvidékről is.

