Kikaptak a Macik az utolsó edzőmeccsen

DVTK Jegesmedvék – HC 07 Detva (szlovákiai) 2-5 (0-2, 2-2, 0-1)

Miskolc, 710 néző. V.: Gangel, Juhász G. (Kormos, Nyíri).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Rusk, Leppanen, Magosi, Galanisz, Miskolczi – Rantanen, Láda B., Pavuk, Tóth A., Lukacevic – Vojtkó, Gőz, Ritó, Kulmala, Sakaris – Bernáth, Szopos, Karda, Tóth G., Albert T. – Horváth Cs. (cserekapus). Vezetőedző: Mikael Tisell.

HC 07 Detva: Larose (Nagy) – Simon, Gachulinec, Seurko, Gaspar, Videlka – Macejko, Fedosov, Zilka, Chovan, Mily – Sládok, Sturkoff, Halás, Muriek, Surovj – Jendrol, Fekiac, Zorvan, Ozolins, Ondris. Vezetőeddző: Lakota Jozef

Kiállítások: 12, ill. 16 perc.

Gólszerző: Ritó, Magosi, ill. Videlka, Chovan, Macejko, Surovy, Ozolins.

Mikael Tisell: – Ellenfelünk jobban állt a meccshez. Az első harmadban három emberelőnyt is elpazaroltunk, a második húsz percben azonban már jobban sikerült nekünk. A záró felvonás rendben volt, de így is nagy a hiányérzetem mind a védőmunkát illetően, mind támadásban. Most már a ligaküzdelemre koncentrálunk.

