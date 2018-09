Kikapott az MKC vendégségben

A meccs előtti elismerést mezőkövesdi szurkolók érdemelték ki: öten vállalták az oda-vissza csaknem nyolcszáz kilométeres utat. Kovács B. a 2. percben átlövésből szerzett vezetést a vendégeknek, majd a somogyiak két gyors akciójukat gólra váltva fordítottak (2-1). Ezután Tóth K. három bravúrt is bemutatott a kapuban, majd a bátran vállalkozó Kovács B. betermelte második találatát is – így kezdődött a meccs, az eredmény azonban vereség lett.

Fokozatosan elhúztak

Kovács B. a 2. percben átlövésből szerzett vezetést a vendégeknek, majd a somogyiak két gyors akciójukat gólra váltva fordítottak (2-1). Ezután Tóth K. három bravúrt is bemutatott a kapuban, majd a bátran vállalkozó Kovács B. betermelte második találatát is. A szélvészgyors Menyhárt balról, jobb kézzel púpozta ki a kapu bal oldalát, majd hat-hat mezőnyjátékos állt egymással szemben, ugyanis Bencze József levitte a kapusát. Büntetőhöz jutottak a vendéglátók, Astrashapkint azonban Tóth K. megbabonázta, míg a túloldalon a Krivokapic lerántásáért megítélt hetest Kovács P. biztos kézzel értékesítette (2-4). Ekkor Vasic vitte a hátán együttesét (6-4).

A 19. percben 8-6-nál ismét büntetőhöz jutott a piros-feketében küzdő Kövesd és megint Kovács P. volt az ítéletvégrehajtó. Lövését Zaponsek ritkán látható módon hárította: rálépett a labdára, amely a talpa alá ragadt. A 24. percben Nagy Sz. ment fel az első emeletre, a kilencesről pedig a ketrec bal oldalába bombázott (11-6). A borsodiak felzárkózhattak volna, hiszen a csurgóiak kiérdemelték harmadik kiállításukat, Jóga ugyan emberelőnyből betalált, de hátrányból a válasz is gyorsan érkezett (12-7). A 29. percben rossz üzletet kötöttek a fürdővárosiak: miközben 7-eshez jutottak a csurgóiak, míg az első vendégkiállítás (Rodic kapott pihenőt) is a malmukra hajtotta a vizet. Jóga azonban jó bejátszást követően a beálló helyéről szépített (13-9), majd az egykori mezőkövesdi Vasic a keresztlécre vágta időn túli büntetőjét. Az első félidő a kapusokról és a jobb helyzetkihasználásról szól.

Holtpontok

A folytatásban Menyhárt mínusz egynél balról megint eredményes volt, de a válasz pillanatokon belül megjött (14-10). Stankovic rögtön betalált, Hanusz is, majd Kovács B. százhúsz másodpercig ülhetett a padon. Rodic két elemi erejű lövése zúzta szét a hálót, közben a kapuban Pásztor I. is ízelítőt adott tudásából, a bal vállával paskolta ki a kapuba tartó játékszert. Mivel 69 másodperc alatt 18-13-ra lépett meg a Csurgói KK, a vendégek vezetőedzője rögvest magához kérte „fiait”, akiket emelt hangon utasított rendre. A 43. percben Jancsó bevágta a büntetőjét, a csurgóiak támadás közben pedig addig passzolgattak, amíg a játékvezetők mindezt passzívnak tekintették és elvették tőlük a labdát. A 45. percben Zelei középről, ügyes mozdulattal Zaponsek lába között kozmetikázott egyet a táblán (20-17). A Zaponsekről kipattant labdát Stankovic – futballnyelven: Sándor-szögből – lőtte be, az 51. percben viszont Vasic 24-19-re módosított. Az 53. percben Kovács B. középről suhintott a léc alá (25-22) és amikor éledeztek a remények, Stankovic színt tévesztett, eladta a labdát, az ajándékkal pedig élt a Csurgói KK. Pásztor I.-t visszacserélte Tóth K.-ra a vendégmester, aztán Menyhárt fölé pörgetett, majd hazai időkérés jött. Jóga adott egy szájast, kiküldték érte, Cehte pedig erőlködés nélkül iratkozott fel újra a listára. Tóth K. védett egy közelit, ezután kiállításokat láttunk. Mezőkövesdi kapufa, lépéshiba, eladott labda és mellé lövés következett, aztán a kergetőzés Vasic találatával zárult. Mivel az MKC nem tudott átlendülni a számára kritikus holtpontokon, pont nélkül maradt, a helyenkénti jó játéknak azonban örülhet.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

Csurgói KK – Mezőkövesd KC 29-24 (13-9)

Csurgó, 700 néző. V.: Földesi, Halász.

Csurgói KK: ZAPONSEK – VASIC (9/1), Toskic (2), Hadziomerovic (1), Vasvári (-), Kovacevic (2), Hanusz (3). Csere: Balogh (kapus), ASTRASHAPKIN (5), Nagy Sz. (1), Varjú (-), Szeitl (-), Oslak (1), Farkas T. (-), Kerkovits (-), CEHTE (5). Vezetőedző: Bencze József.

Mezőkövesdi KC: TÓTH K. – Kovács P. (1/1), Stankovic (5), Krivokapic (-), Martins (-), KOVÁCS B. (5), Menyhárt (3). Csere: PÁSZTOR I. (kapus), Jancsó (3/1), Jóga (2), Dávid M. (-), Zelei (1), Horváth L. (1), Rodic (3). Vezetőedző: Buday Dániel.

Kiállítások: 14 perc, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 4/2.

Bencze József: – Nem lehetünk elégedettek. Az első félidőben a védekezésünk rendben volt, az eladott labdák, a technikai hibák és a ziccerek azonban megzavartak minket. A második félidőben nyitottabban kézilabdáztunk és ekkor több gól esett. A munka elején tartunk, most kezdünk el építkezni, ehhez pedig időre van szükségünk, akárcsak ahhoz, hogy mindenkit beépítsünk.

Buday Dániel: – Vállalható meccs volt. Sokat láttam abból, amit kértem. Az akarattal és a hozzáállással elégedett lehetek, de ismét kiütközött a rutintalanságunk. Több lerohanásos gólt kaptunk, és a helyzetkihasználásunkkal is gondok adódtak. Többször is visszajöttünk a meccsbe, ugyanakkor látnunk kell, hogy sok munka vár még ránk. Lépésről lépésre haladunk előre annak érdekében, hogy elérjük célunkat.

