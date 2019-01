Kikapott a Vegyész

A férfi röplabda Magyar Kupa elődöntőjének első meccsét játszották hétfőn este. Ezen a Vegyész RC Kazincbarcika idegenben, négy szettben kapott ki, és ebben az évadban először maradt alul magyar csapattal szemben.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Pénzügyőr három, a VRCK nulla ponttal várja a jövő hét keddi visszavágót, vagyis a Vegyésznek 3:0-ra vagy 3:1-re kell nyernie, majd az aranyjátszmát is be kell húznia a döntőbe jutáshoz.

Jegyzőkönyv: Pénzügyőr SE – Vegyész RC Kazincbarcika 3:1 (23, 15, -24, 20)

Budapest, 100 néző. V.: Jámbor, Adler.

Pénzügyőr SE: Magyar, Kiss, Flachner, Kovács Z., Vityjuk, Rása. Csere: Bán (liberó), Takács. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Németh Sz., Macko, Szabó D., Milev, Banai. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Toronyai, Árva. Vezetőedző: Marek Kardos.

Jókay Zoltán: – Örülök, hogy ezúttal is sikerült végig koncentráltan játszanunk, és kellően agresszívak voltunk, ez egy óriási skalp most nekünk. A visszavágó trükkös lesz, nem lesz egyszerű, hiszen ha ki is kaptunk négy szettben, egy aranyjátszmában még bármi megtörténhet.

Marek Kardos: – A válogatott szünetről visszatérő játékosok nem a megfelelő állapotban kerültek vissza a klubhoz. Problémánk volt a fogadással, a nyitásokkal, de lesz még egy visszavágó, amelyen az itt elkövetett hibáinkat kijavíthatjuk.

ÉM-BCS

VRCK: Sikeres extraliga rajt az MK elődöntő előtt Budapest, Debrecen, Kazincbarcika - Szombaton Debrecenben nyert bajnokit a VRCK, hétfőn pedig Budapesten kupázik. Új fejezet kezdődött a férfi röplabdázás hazai élvonalában, ettől az évtől a legjobb csapatok az Extraligában szerepelnek, és ebben az elit mezőnyben a Vegyész RC Kazincbarcika csapat... Tovább a cikkhez

Nem a barcikai magyarok örülhettek Kazincbarcika - A macedón válogatott jutott ki a férfi röplabda Európa-bajnokságra. A magyar férfi röplabda-válogatott szerda este három szettben kikapott a macedón csapat otthonában az Európa-bajnoki selejtező hatodik, utolsó fordulójában, így nem jutott ki a kontinenstornára. Amatőr hibákat A... Tovább a cikkhez

Debrecenben kezdi az „extrát” a Vegyész Kazincbarcika - Elkészült a férfi röplabda Extraliga órarendje: január 19-én kezd a VRCK. Tizenkét férfi röplabdacsapat az NB I-ben kezdte a 2018/19-es évadot, ám a versenykiírás értelmében az eddig két csoportban játszott csapatok közül a legjobbak – a két hatos mezőny első három helyezett gárdá... Tovább a cikkhez

Januártól az Extraligában folytatja a Vegyész Kazincbarcika - Bár az idén már nem lesz meccsük, csak péntektől mennek szabadságra a röpisek. Az élvonalbeli férfi röplabda bajnokságban a múlt héten csütörtökön játszották az utolsó meccset az alapszakaszban. Ezen a Vegyész RC Kazincbarcika csapata, idegenben győzte le 3:0-ra a székesfehérvári ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA