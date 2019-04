Kikapott a Phoenix KK

Tiszaújvárosi Phoenix KK – Alba Fehérvár U23 60–80 (14–16, 12–17, 16–24, 18–23)

Tiszaújváros, 50 néző. V.: Mészáros, Lengyel, Gergely.

Phoenix KK: Jónás (2), Kiss B. (2), Pongrácz (3/3), Hill (16/3), Szabó D. (-). Csere: Szilasi (-), Taskó (3/3), Pöstényi (27/12), Kovács Z. (2), Molnár B. (5/3). Edző: Szendrey Zsombor.

Szendrey Zsombor: – Most találkoztunk harmadjára ezzel a csapattal, és most találkoztunk velük a harmadik féle összeállításukban. Igyekeztünk olyan játékosokat is a pályára küldeni, akik korábban kevesebb játéklehetőséget kaptak. A rájátszásban inkább az utánpótláskorú kosarasainkat fogjuk szerepeltetni, szerezzenek rutint, hiszen a jövőben számítani fogunk rájuk.

Az egyik fél két győzelméig tartó párharcban 1–0-ra az Alba Fehérvár U23 vezet.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA