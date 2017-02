Kikapcsolnák az érzelmeket a Jegesmedvék

A Macik szerda este egy fellépést letudnak, 19 óra 30 perctől a Dunaújvárosi Acélbikák vendégeként a három pont megszerzése reményében lépnek majd jégre. A piros-fehérek búfelejtőnek szánják az összecsapást, hiszen a múlt szombaton fájó vereséget szenvedtek a Miskolcon rendezett Magyar Kupa-finélában, 3-2-re maradtak alul nagy riválisukkal, a MAC Budapest gárdájával szemben.

Fegyelmezetten

– A számunkra balsikerű és fájó kupadöntőt már lezártuk magunkban – jelentette ki lapunknak Douglas Bradley, a DVTK Jegesmedvék együttesének amerikai nemzetiségű vezetőedzője. – Most már minden erőnkkel arra koncentrálunk, hogy megőrizzük vezető helyünket a Mol Liga tabellájának élén. A Dunaújvárosi Acélbikák csapatával a múlt héten, a kupa elődöntőjében találkoztunk, és emlékezetes, nagy csatát vívtunk ellenük, végül mindössze egy, a hosszabbításban szerzett góllal nyertünk. Ahogy akkor is mondtam, a két csapat között mindig az apróságok döntenek, éppen ezért a legjobb formánkra lesz szükség a három pont megszerzése érdekében. A legutóbbi meccs végén mindkét csapat tagjai kicsit elveszítették a fejüket, így ezúttal fontos lesz, hogy ne az érzelmek vezéreljenek minket. Azt kértem a fiúktól, hogy legyenek nyugodtak és fegyelmezetten korongozzanak, minden idegszálukkal a játékra összpontosítsanak.

Teljes gőzzel előre

A kupafinálén a miskolciak harmadik sorában kapott helyet a fiatal Sági Martin, aki góljaival és asszisztjaival általában sokat lendít csapatán. A döntőre így tekintett vissza:

– A vesztünket az okozta, hogy a második harmadban elhúzott az ellenfelünk, és már nem tudtunk fordítani. A harmadik húsz percben nyújtott játékunkkal persze példát mutattunk, karakteresek voltunk, így az eredményhirdetést követően nagyon csalódottan vonultunk az öltözőbe. Sokáig nem is vetkőztünk le, szomorúan üldögéltünk, és szótlanul csak ide-oda nézelődtünk. Személyes célom egyébként az volt, hogy gólt szerezzek, vagy gólpasszt adjak, vagyis hasznos akartam lenni, de ez sem jött össze. A történteken persze már hiába tépelődünk, ezért már teljes erővel a szerda esti meccsre összpontosítunk, győzni szeretnénk Dunaújvárosban. Abból nem lehet kiindulni, hogy a Bikákat pár napja csak 1-0-ra vertük, ez az eredmény is a hosszabbításban született meg, mert úgy öt góllal voltunk jobbak tőlük. A hokiban viszont van olyan, hogy semmi nem megy be, minden helyzet kimarad. Azt tudjuk, hogy vigyáznunk kell, mert a hazaiak is a rájátszásos helyek valamelyikéért hajtanak.

A DVTK Jegesmedvék csapata a tervek szerint szerdán 14 órakor kel útra, azért ilyen korán, mert a csapat vezetői figyelembe veszik az időjárás okozta esetleges viszontagságokat. Kerettagjaik közül Sakaris nem lehet ott társai között, ugyanis hárommérkőzéses eltiltásának második „fokát” tölti. A légióson kívül többen kisebb sérülésekkel bajlódnak, a vezetőedző így csak az elutazás előtt bizonyosodhat meg arról, hogy kikre számíthat és kikre nem.

ÉM-KT

A Mol Liga állása

1. DVTK Jegesmedvék 37 26 3 2 6 171-80 86

2. MAC Budapest 38 26 2 3 7 175-86 85

3. Újpesti TE 38 23 3 2 10 143-98 77

4. Corona Brasov 39 18 6 1 14 137-118 67

5. Debreceni HK 37 19 2 2 14 149-112 63

6. Dunaújvárosi Acélbikák 37 17 3 5 12 139-117 62

7. Ferencvárosi TC 38 13 – 6 19 130-161 45

8. Fehérvári Titánok 38 6 8 8 16 106-141 42

9. Dunarea Galati 39 8 5 3 23 104-197 37

10. HK Beograd 38 9 2 2 25 102-166 33

11. SC Csíkszereda 39 8 2 2 27 94-174 30

