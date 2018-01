Kijutott az U17-es magyar válogatott az Eb-re Miskolcon

A fiatal hölgyek (a pénteki, portugálok elleni győzelem után) szombaton megverték Szlovákiát, vasárnap azonban kikaptak Törökországtól, s így a második helyen zártak a csoportban.

Leány U17-es Eb-selejtező, G csoport, 2. forduló (szombat)

Magyarország – Szlovákia 3:0 (7, 24, 18)

Miskolc, 300 néző. V: Suciu (román), Rodriguez (spanyol).

Magyarország: Orosz, Berkó, Vecsey, Kiss A., Sziládi, Tatár. Csere: Kertész (liberó), Boskó, Szabó L. Szövetségi edző: Kőnig Gábor.

Kőnig Gábor: – Túlságosan álomszerű volt a kezdés, s valahol törvényszerű volt, hogy a második játszmában nagyon meg kellett küzdeni a győzelemért. De a csapat most is bebizonyította, hogy nem ismer lehetetlent. Ez valahol járt is nekünk, végig éreztem, hogy nem veszthetjük el azt a szettet. Jöhetnek a törökök az Eb-ért.

A másik szombati mérkőzésen:

Törökország – Portugália 3:0 (17, 14, 12).

Leány U17-es Eb-selejtező, G csoport, 3. forduló (vasárnap)

Törökország – Magyarország 3:0 (14, 22, 12)

Miskolc, 300 néző. V.: Rodríguez (spanyol), Gall (cseh).

Magyarország: Berkó, Vecsey, Kiss A., Sziládi, Tatár, Orosz. Csere: Kertész (liberó), Boskó, Szabó L. Szövetségi edző: Kőnig Gábor.

Kőnig Gábor: – Nehéz megszólalni ezután a meccs után. A hétvége játéka alapján ugyanis nem erre számítottam, hogy ilyen simán kikapunk, de ma ennyivel jobb volt az ellenfél.

A végén a C csoportban zajló cseh–szlovén meccsen kellett izgulni a kijutásért, szerencsére az a magyarok számára kedvezően alakult, így a számítások szerint harmadik legjobb csoportmásodikként kijutott az ifjúsági Európa-bajnokságra a válogatott.

A másik vasárnapi mérkőzésen:

Portugália – Szlovákia 3:1 (18, 21, -24, 23)

A csoport végeredménye:

1. Törökország 3 3 – – – – – 9:0 9

2. Magyarország 3 2 – – – – 1 6:3 6

3. Portugália 3 – 1 – – – 2 3:7 3

4. Szlovákia 3 – – – – 1 2 1:9 0

