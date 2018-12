Kígyózó sorok szilveszter előtt

A két ünnep között újra megrohamozzák a boltokat és a piacokat az emberek, hogy elegendő készletet halmozzanak fel otthonra virsliből, pezsgőből, rágcsálnivalóból a szilveszteri mulatságra és baráti összejövetelekre.

Miskolc központjában néztünk szét.

Harminchatféle pezsgő

A röviditalok egész évben, de a pezsgő különösen szilveszter előtt kelendő, amiből változatos a kínálat.

– A karácsonnyal ellentétben, most a rossz idő sem tántorítja el a vásárolókat, ahogy látom. A decemberi forgalmunk már most tizenhét százalékkal magasabb a korábbi időszakhoz képest – osztotta meg Papczun Ernő, az egyik forgalmas bolt igazgatója.

– Csütörtökön elkezdték az emberek a borokat, pezsgőket, különböző röviditalokat és söröket beszerezni. Ezek most a slágercikkek. Éppen délelőtt számoltam össze, hogy harminchatféle pezsgőből válogathatnak nálunk – tette hozzá beszélgetőtársunk.

A boltigazgató elmondta: a virsli és a sertéshús népszerű leginkább szilveszter előtt.

– A lédig virsliből tizenhétféle van és kilóra áruljuk. A csomagoltakból negyvenféle tételből lehet válogatni. Jól fogy a hús: van sima és bőrös malacunk, ami szilveszterkor különösen nagy sláger. Ma is jött belőle és még holnapra is rendeltünk. A lencse és néhány édességünk is akciós.

Több napos feladat

A boltban a hölgyek, háziasszonyok az ünnepi vacsorára, rokonok összejövetelére készültek fel a bevásárlással.

– Nem csak a mai napra terveztem vásárlást, valószínű jövök majd holnap és holnapután is még. Szeretem ezt az üzletet, mert minden megtalálható egy helyen és a minőséggel szintén elégedett vagyok. A hagyományos lencsefőzelék nálunk is megtalálható lesz az ünnepi asztalon. Vacsorára virslit fogok vásárolni és a szendvicsekhez hozzávalót, mert hidegtálakat készítek. Ezenkívül reszelt túrós süteményt sütök a családnak, mert az nagy kedvenc. Szilveszterre rokonok és barátok jönnek hozzánk, egy egész nagy társaság. Aztán, hogy merre megyünk az este folyamán, azt még nem tudjuk – mondta el érdeklődésünkre Balogh Nikoletta.

Szerencsét hozó ételek

Néhányan még a szilveszteri asztallal kapcsolatban is tartják a hagyományokat és hisznek a szerencsét, gazdagságot hozó lencsében.

– Nálunk kiterjedt a család, ezért nagy sütés-főzésre lehet számítani. A párom jön haza külföldről, úgyhogy kisebb családi összejövetelt tartunk majd, amivel megünnepeljük az új év kezdetét. Leginkább szerencsét hozó ételeket vásárolok, például lencsét, újévi malacot és eddig nagyon elégedett vagyok a bolt kínálatával. A csirkét megpróbálom kihagyni, hogy nehogy elszálljon a szerencsénk, de a virsli, az italok és a rágcsálnivaló sem marad el – avatott be a részletekbe Péter Annamária gondozónő.

Lencse és malac a sláger

A bevásárlás során volt, aki több napra előre tervezett, mert az utazást is bekalkulálta. Sőt a gondolák között is merültek fel újabb ötletei, mire lenne még szükség.

– Idén szilveszterkor nem otthon leszünk, hanem baráti társasággal elmegyünk szórakozni, úgyhogy elsősorban most a tradicionális ételek mellett döntöttem. Lesz lencse, malac, illetve éjfélkor korhelyleves és virsli. Másnap pedig még nem tudom, itt a sorok között próbálok keresgélni és ötletet meríteni. Kicsit a különlegesebb dolgokkal vagyok most bajban, egyelőre nem találok ilyesmit, hogy kaviár és kagyló, de egyébként maximálisan rendben van a bolt. A dolgozók nagyon kedvesek, jó a kiszolgálás, ezért évek óta visszajárok ide – fejtette ki Szajkó Andrea.

