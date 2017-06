Kiegyensúlyozott foci ősszel és tavasszal Gesztelyen

Tavaly megyei III-as bajnoki cím, most arany­érem a megyei II-ben – ez a gesztelyi futballcsapat legutóbbi két szezonjának a mérlege. Az együttes a megyei II. osztály Északi csoportjának soros évadát múlt vasárnap Szirmán zárta, ahol győzött 7-2-re a házigazda ellen úgy, hogy a mérkőzés folyamán három kapus is védett náluk.

– Baranyi János kezdett a gólvonalon, azonban történt a meccsen egy ütközés, kiújult a sérülése, így az 55. percben lecseréltem, s Czifra Lászlót küldtem be a pályára – sorolta a történetet Túróczy Attila edző. – Ő nagyjából 27 perce látta el a feladatát, amikor úgy döntöttem, hogy lehetőséget adok fiatal, 1998-as születésű, ifjúsági korú kapusunknak, Vanyó Balázsnak, azzal a céllal, hogy szokja a légkört, s mindezt az állás, az eredmény is lehetővé tette. A jövő ugyanis az övé, nem a negyven felettieké.

Elérték a százat

A helyszínen nem maradt el az ünneplés sem…

– Igen, volt egy kis pezsgőzés – mondta Túróczy Attila, aki ezt a témát így folytatta: – A nagyobb ünneplés egy héttel korábban, a Sajóvámos elleni idegenbeli siker után zajlott le, mert akkor dőlt el, hogy megszereztük az aranyérmet. Örülök, hogy nem engedtük el magunkat az utolsó mérkőzésen sem, meghatároztunk két célt a szirmai találkozóra: az egyik az volt, hogy nyerjünk, a másik, hogy az addig elért 95 gólunkhoz legalább még annyi találatot tegyünk hozzá, hogy elérjük a százat. A koncentrációnak, a motiváltságnak köszönhetően a 18. percben már 4-0-ra vezettünk…

A siker, a feljutás összetevőit is boncolgattuk a trénerrel:

– Az biztos, hogy sokat gyakoroltunk a most befejeződött bajnokságban – fogalmazott Túróczy Attila. – A következő alkotóelem az volt, hogy olyan játékosokat sikerült leigazolni, akik alkalmasak voltak a feladat elvégzésére, vállalták a hétközi edzéseket, megvolt bennük az a hajlam, hogy vevők arra, amit kértem tőlük úgy edzéseken, mint a meccseken. A statisztika azt mutatja, hogy az őszünk és a tavaszunk majdhogynem hasonlóan alakult, és nagyon fontos volt ez a kiegyensúlyozottság. Nyilván kiemelkedően lényeges volt a feltételrendszer megteremtése, amiért köszönet jár a helyi önkormányzatnak és a szponzorainknak.

Titkon bíztak benne

A gesztelyiek szakvezetője az alábbiakat is hozzáfűzte:

– Tavaly ősszel, az induláskor még nem ismertem a mezőnyt, kellett hozzá egy fél év. Amikor elérkeztünk az első szakasz zárásához, leültünk, megbeszéltük a tapasztalatokat, s úgy döntöttünk: ha meg tudjuk nyerni a bajnokságot, akkor nyerjük meg. Titkon bíztunk benne, de nem raktunk terhet a játékosokra, hogy ez mindenképpen jöjjön össze – sorolta Túróczy Attila. – Egyetlen egy vereséget szenvedtünk hazai környezetben, 4-2-re kikaptunk Aszalótól. Az ember azokat a vereségeket jobban viseli, ha az ellenfél jobb, ebben az esetben fejet hajt a nagyobb tudás előtt. Ettől rosszabb, ha kiegyenlített a játék, és egy hiba vagy szerencsétlen találat dönt, s még ez alatt is van egy fokozat, amikor semmi sem sikerül, amiből maximum egy-kettő fordul elő egy bajnokságban. Azon a meccsen voltak rontások, amelyek halmozottan jelentek meg, illetve ehhez hozzájött még az is, hogy piros lapot kaptunk. Ennek ellenére mentünk előre, tíz emberrel is harcoltunk, a második fél­időt lehoztuk 1-0-ra. A másik vereséget Varbón gyűjtöttük be, ahol büntetőt hibáztunk.

A „Hogyan tovább?”-ról ezeket nyilatkozta lapunknak Túróczy Attila.

– Remélem, amiért közösen dolgoztunk, annak lesz folytatása, de ez az elkövetkezendő napok kérdése lesz – árulta el az edző. – Sok háttérmunka kell ahhoz, hogy olyan szinten meg tudjunk felelni a megyei I. osztálynak, ami elvárható. Szükséges az alapfeltételek biztosítása, szükség van új igazolásokra, hogy biztosan el lehessen érni a minimális célt, a bennmaradást, de akár építkezzen a klub a következő idényekre is.

– Molnár István –

A gólszerzők

25 gólos: Zsarnai Róbert

21 gólos: Vadász Róbert

10 gólos: Bacsó Levente

8 gólos: Rácz József

5 gólos: Erdélyi Roland, Tóth Tamás, Varga László

4 gólos: Farkas János, Lapis Dániel

2 gólos: Bárdos Gergő, Erdei-Nagy Patrik, Hozdik Gábor, Katona János

1 gólos: Fukszi Tibor, Kiss Tamás, Nagy Zsolt

Öngól: Kónya Krisztián (Dédestapolcsány), Horváth Krisztián (Sajósenye-Arnót), Kascsák Zoltán (Szirmabesenyő), Kálló Gábor (Szalonna)

Labdarúgás: a gesztelyi tények

A bajnokcsapat

Kapusok: Baranyi János, Czifra László, Vanyó Balázs

Védők: Bárdos Gergő, Hozdik Gábor, Katona János, Kiss Tamás, Lapis Dániel, Mida Attila, Stipula Máté, Szűcs Dániel, Tóth Tamás, Jakab Gyula, Simon Bálint

Középpályások: Bacsó Levente, Erdélyi Roland, Nagy László, Nagy Zsolt, Rácz József, Varga László, Balogh Attila, Bárdos Szabolcs

Csatárok: Erdei-Nagy Patrik, Farkas János, Fukszi Tibor, Vadász Róbert, Zsarnai Róbert, Szmrek Marcell

Edző: Túróczy Attila

Elnök: Simon István

Szakosztályvezető: Bacsó Levente

Technikai vezető: Csorba László

Ifjúsági csapat edzője: Bárdos Károly

