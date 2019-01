Kiderül, mit kaptunk el

Az influenzára és a náthára általában ugyanazok a (vagy legalábbis nagyon hasonló) tünetek a jellemzőek: tüsszögés, köhögés, torokfájás, orrfolyás, orrdugulás, fejfájás, gyengeség.

Súlyosabb tünetek

Az influenza azonban jóval súlyosabb tüneteket okoz, és sokkal nagyobb a komoly, esetenként halálos szövődmények rizikója is. Náthából 7-10 nap alatt felgyógyulhatunk, míg az influenza gyakran két hétig (vagy még tovább) is elhúzódhat. No, de hogyan ismerhetjük fel, melyikkel van dolgunk? A Szeged-Baktó Háziorvosi Rendelő nyújt segítséget.

Nátha vagy influenza

Náthára utal, ha:

– nem vagyunk lázasak vagy csak hőemelkedésünk van, és az is csak 1-2 napig

– nem jellemzőek az izomfájdalmak

– nincs (vagy csak enyhe) fejfájásunk

– enyhe vagy közepes erősségű a köhögésünk

– fáj a torkunk

– tüsszögünk

– be van dugulva az orrunk

– erősen folyik az orrunk, taknyosak vagyunk

– hosszabb idő alatt alakul ki a betegség, napról napra folyamatosan egyre rosszabbul érezzük magunkat

Influenzára utal, ha:

– magas lázunk van, több napig is lázasak vagyunk

– erős ízületi és izomfájdalmaink vannak

– nagyon fáj a fejünk

– erősen, fájdalmasan köhögünk

– rendkívül gyengének, elesettnek érezzük magunkat

– fáj a torkunk

– az orrdugulás, orrfolyás mértéke még elviselhető, keveset tüsszögünk

– hányingerünk van, esetleg hányás és hasmenés is jelentkezik

– a betegség rövid idő alatt, hirtelen alakul ki

