Kiállítással, gálával ünnepeltek Mezőkövesden

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a közelmúltban a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület. Az amatőr társulat kiállítást rendezett be az elmúlt két évtized előadásainak fotóiból, plakátjaiból, amelynek megnyitóján saját versek, valamint népszerű dalok is felcsendültek.

Olyan darabokat igyekszünk színre vinni, amelyek illenek hozzánk, megfognak minket.”

Széles repertoár

A rendezvényen Molnár Istvánné önkormányzati képviselő mondott köszöntőt, felelevenítve a társulat két évtizedes munkáját, a 26 önálló előadást, a széles repertoárt, s azt, hogy a tagok a városi rendezvényeken is közreműködtek. Mint mondta, a város kapcsolata Kiskövesddel és Nagykövesddel is az egyesületnek köszönhető, s a szervezet jó barátságot ápol az erdőszentgyörgyi színjátszókkal is. Az egyesület egy városi civil szövetséget is megalakított, valamint amatőr színészeti találkozót is indított. Ezt egyébként most harmadízben rendezték meg. A hajdúnánási Naná Színház Marth P. Ildikó – Kazár Pál: Üvegvirág című zenés romantikus, történelmi színjátékát adta elő, az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Színkör Prücskök csoportja Károly Bálint: Mátyás király kerestetik című mesejátékát mutatta be, míg a mátészalkai Gondolat Kamaraszínház Aldo Nicolaj: Egy életem, egy halálod abszurd egyfelvonásosával szórakoztatta a közönséget.

Az egyesület aznap este gálaműsorral ünnepelt, amelyen videós összeállításokkal idézték föl a régi előadásokat. A társulat tagjai énekes produkciókat, valamint egy-egy jelenetet mutatott be. Az estén Tállai András ország­gyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, a nézőknek a szórakozás a legfontosabb, s így a bérletes előadások után a mindennapi életből ismert helyiek produkcióján is szórakozhattak a nézők. A sikerekhez kellett a kemény munka, a díszlet építése, a koreográfia betanítása, a plakátragasztás is. Az amatőr társulat tagjai családjuktól vették el az időt, hogy kiszolgálják a közönséget.

Értékes gondolatvilágút

Balogh Éva, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület elnöke szerint jól sikerült a programsorozat, örültek volna, ha több érdeklődő van a városból, de ott voltak, akik szívükön viselik az egyesület sorsát. Az első próbákat 1998. nyarán tartották, Rejtő Jenő: Ha minden kötél szakad című bohózatát december 19-én mutatták be, majd 1999. január 9-én megalakult az egyesület. Akkor nyolcan voltak a társulatban, a mostani gálán körülbelül harmincan vettek részt. Amatőrökről lévén szó vannak, akik ráérnek, vannak akik nem, így készítik elő a darabokat. Legújabb bemutatójukra 12-en készülnek, de vannak tagjaik, akik énekelni, verset mondani jönnek szívesen a rendezvényekre. Elárulta, olyan darabokat igyekeznek színre vinni, amelyek illenek hozzájuk, s megfogja őket. Igyekeznek vidámabb, énekesebb, de értékes gondolatvilágú darabokat választani, hiszen szabadidejükben ők is vidámságra vágynak. Elmondta, régebben hetente háromszor próbáltak, mostanában inkább szombatonként, illetve egyszer-kétszer hét közben is.

December 28-án mutatják be Mezőkövesden Mikszáth Kálmán: Az eladó birtok című romantikus zenés vígjátékát, amellyel már szeretnének elkészülni a novemberi erdőszentgyörgyi találkozóra.

Tóth Balázs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA