Ki épít majd házat, és ki kezeli a gépeket, ha nem lesz szakember?

Meglehetősen lecsökkent a szakközépiskolákba (volt szakképző iskolák) jelentkező diákok száma. A szeptemberben induló 9. osztályosok soha nem voltak még ilyen kevesen, derül ki az Oktatási Hivatal adataiból. Az országos adatok szerint az 1999/2000-es tanévben még több mint 30 ezren, tíz évvel ezelőtt már csak 23 ezren, tavaly pedig már csupán 18 818-an kezdhették meg tanulmányaikat szakközépiskolákban. Mint megtudtuk, a szegény régiókban emellett az is gond, hogy sok diák hiába iratkozik be a szakközépiskolába, nem végzi el azt.

Javasolni fogjuk az általános ösztöndíj bevezetését a szakmát tanulók számára.” Bihall Tamás

Általános ösztöndíj

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évek óta szorgalmazza, hogy a magyar gazdaság igényeihez igazodjon az oktatási szerkezet. Ezért kérdeztük a beiskolázási adatok kapcsán Bihall Tamást, a BOKIK elnökét, a MKIK oktatási és képzési ügyekért felelős alelnökét.

– A tény szomorú, hiszen a magyar gazdaságnak jóval több szakemberre lenne szüksége, mint amennyit a beiskolázási számok mutatnak – fogalmazott. – A szakképzés adatain mindenképpen javítani kell, hiszen ma a diákok 18 százaléka jelentkezik szakközépiskolába, 40 százaléka szakgimnáziumba, a gimnáziumokba jelentkezők száma pedig növekvő tendenciát mutat. A kamarának az az álláspontja, hogy muszáj megpróbálni beavatkozni ebbe a szerkezetbe, mert a kétkezi szakemberek csökkenése a magyar gazdaság, a magyar társadalom számára komoly problémát jelent – jelezte az elnök.

Mint mondta, több javaslat is született már az aggasztó helyzet megoldására.

– Az egyik, hogy el kell érni a szakmát tanulók pozitív diszkriminációját. Javasolni fogjuk az általános ösztöndíj bevezetését a szakmát tanulók számára. Ez új elemnek számít, mert eddig csak a hiányszakmát tanulók kaptak ilyen ösztöndíjat. A második, hogy meg kell változtatni a szakképzésről kialakított zsákutcás képet, mert a családok azért nem buzdítják szakma tanulására a gyereküket, mert azt hiszik, hogy akkor életük végéig az marad, amit legelőször tanult. Holott az élethosszig tartó tanulás ma már szinte minden munkavállalóra igaz, de szeretnénk elérni azt is, hogy a szakmát tanulók a megfelelő minőségi feltételek mellett lehetőséget kapjanak egyetemi tanulmányokra – sorolta Bihall Tamás.

Hozzátette: mindemellett emelni kell a szakközépiskolák színvonalát. Nemcsak fizikai értelemben, de az ott folyó munkát is.

Jól keresnek

Megkérdeztük az egyik megyénkbeli szakközépiskola vezetőjét, ő miben látja a probléma okát. Neve elhallgatását kérve lapunknak elmondta: térségünkre is jellemző a diáklétszám csökkenése a kétkezi szakmát kínáló képzéseken. Vannak ugyan divatos szakmák, pincér, szakács, cukrász, melyekkel külföldön is azonnal el tudnak helyezkedni a fiatalok, valamint a fodrász, a kozmetikus, a recepciós, amelyek örök népszerűségnek örvendenek, de az építőipar vagy a gépészeti szakmák valóban bajban vannak. Sőt, már néhány szakgimnázium is érzékeli, hogy egyes képzéseikre meglehetősen alacsony a jelentkezők száma. Az igazgató véleménye szerint elsősorban a „szülők fejében kellene rendet tenni”, akik azt hiszik, hogy a kétkezi munkások nyakig koszosak, keveset keresnek, és nem tudnak megélni a munkájukból. Pedig ma már ez nem így van, egy jó szakembert megfizetnek, hiszen egyre kevesebb van belőlük.

HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA