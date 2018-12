Kézzel írt üzeneteink

Néhány éve még igen nagy modortalanságnak, sőt talán sértésnek is számított, ha karácsony előtt nem küldünk képeslapot a rokonságnak, munkatársaknak, céges partnereknek, vagy éppen csak barátoknak. A postahivatalokban már december elejétől sokan álltak sorban, kezükben sokszor akár tucatnyi fenyőágat, gyertyát, angyalkákat, mesefigurákat ábrázoló képeslapokkal, melyek túloldalán néhány kedves szó jelezte szeretteinknek: gondolunk rád karácsonykor is.

Lecsökkent a számuk

Az internet széleskörű elterjedése aztán néhány év alatt végett vetett ennek. Természetesen nem állítható, hogy ma már senki sem használ képeslapot, a hivatalok, cégek, nagyvállalkozások még mindig gyakran küldenek partnereinek papír alapú képeslapot, és a postán sem a semmiért értékesítenek, még ilyen üdvözlőlapokat, viszont a képeslapküldő szolgáltatások és később a közösségi média kétségtelenül leredukálta az elküldött képeslapok számát.

Az interneten elérhető képeslapok viszont nyomukba se érnek azoknak, melyeket papírra is kinyomtatnak – így vélekedik újságíró kollégánk, Tajthy Ákos, akinek egyik hobbija éppen a képeslapgyűjtés.

– Emlékszem, a kétezres években nagy divat volt az online képeslapok küldése. Voltak humorosak, animáltak, sőt olyanok is, amelyek zenéltek. Na, de ki tud felmutatni egyet is közülük 2018-ban? Nagyobb összegben mernék fogadni, hogy senki. Sokaknak már a tíz évvel ezelőtti e-mail címe sem él, így aztán a karácsonyi üzenet is a múlté – mondta.

Kordokumentumok

A régi képeslapok viszont megőrizték az üzeneteket, sőt, egyfajta kordokumentumként szolgálnak. „Jelenleg 137 karácsonyi témájú képeslapom van, a legrégebbi 1979-ből a legújabb 2008-ból. Amikor először tanulmányoztam ezeket kamaszként, csak az tűnt fel, hogy az újabbak sokkal színesebbek, és elég menő volt, mikor olyan képeslapot kaptál, amin a Garfield, Mickey egér, vagy Goofy kívánt boldog karácsonyt. Ma persze már nem ez a szempont, viszont nagyon érdekes megnézni, hogy mennyit változott a nyolcvanas évek elejétől a képeslapok képi világa.”

Ákosnak több mint hétszáz képeslapja van, némelyik családi hagyatékból, másokat maga vásárolt, de sokat már ajándékba kapott. A lapokat pedig precízen, tematika alapján csoportosította.

– A karácsonyi témájúak a kedvenceim, mert ezek nagyon változatosak. Vannak köztük nagyon szépek, ízlésesek, viccesek, de a „szupergagyi”, a giccs is itt jelenik meg legtöbbször. Gondolok itt szánkózó, pufók angyalkákra, vagy csil­logó-villogó fényes képeslapokra. Viszont tényleg itt vannak a legszebb képek is. Nekem azok a kedvenceim, amelyeket a kilencvenes években az ünnepek előtt vásároltunk egyházi jótékonysági gyűjtésen – tette hozzá Ákos, aki arra biztatott, távoli rokonainkat időnként lepjük meg egy-egy képeslappal. A kézzel írt üzenetek ugyanis – az online-al ellentétben – biztos, hogy később is megmaradnak.

ÉM

