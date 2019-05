Kezükben virágcsokor, vállukon a tarisznya

Voltak olyan iskolák, ahol már csütörtökön megtartották a ballagási ünnepséget, sok diák ballagott pénteken, és szombaton is a ballagás napja van, hiszen több intézményben most csendül fel az Elmegyek, elmegyek… és a Gaudeamus igitur…

Még a ballagás előtt beszélgettünk végzős diákokkal, akik elmondták, bár büszkék arra, hogy eljutottak idáig, és jól felkészültek az érettségire, de a búcsú mégis fáj. Hiszen az osztálytársakkal, barátokkal nem lesz többé közös programjuk, a tanáraik buzdító szavait sem hallhatják többé, és a családtól is nemsokára messzire kerülnek, hiszen vár rájuk valamelyik egyetem.

Ez a hétvége még az ünneplésé, de hétfőn már egy komoly próbatétel vár az elballagott fiatalokra. Elkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák.

Fájó szívvel, mégis boldogan

Mindig emlékezni fognak a közös, iskolai programokra, a barátokra és az aranyköpésekre, mondják.

A szülők és rokonok virágcsokrot szorongattak, a ballagó diákok vállukra vették a tarisznyát, majd utoljára szólalt meg az iskolai csengő. A jól ismert „Gaudeamus igitur…” első ütemei könnyeket csaltak a vendégek szemébe, a középiskolák végzősei pedig utoljára járták végig az iskolájuk folyosóit. A legtöbb középiskolában tegnap tartották a ballagást, de sok intézményben ma búcsúznak a diákok az alma matertől, tanáraiktól és osztálytársaiktól.

De vajon milyen érzések kavarognak ilyenkor a fiatalokban? Ezt kérdeztük tőlük tegnap, még a ballagási ünnepség előtt.

Nehéz az elválás

– Én inkább szomorúságot érzek most, csakúgy, mint az osztálytársaim – árulta el lapunknak Hrabovszki András, aki az Encsi Váci Mihály Gimnázium végzős diákja. – Nekünk ez az első ballagásunk, mert hatosztályos gimnáziumi képzésre jártunk, plusz egy év volt a nyelvi előkészítő, így tulajdonképpen hét évet töltöttünk együtt. Bennünket az iskola szinte minden tanára tanított, akiket nagyon megszerettünk. Biztosan nekik is nehéz az elválás, de ők ezt minden évben átélik, mi pedig csak most, életünkben egyszer. Rengeteg szép emlékem van a gimnáziumi évekből. Sok izgalmas programban vettünk részt, szép emlékek az iskolai műsorok is, melyeken gyakran szerepeltünk. Mert a mi osztályunk mindenben benne volt. Egy-két tanítási órát sem fogunk elfelejteni, amelyeken az örökre megmaradó aranyköpések elhangzottak. Ezeket gyakran emlegetjük – sorolja András, úgy folytatva –, nehéz lesz a barátoktól is elválni. Kevesen megyünk ugyanarra az egyetemre, de remélem, hogy sokáig tartjuk majd a kapcsolatot.

Andrástól megtudjuk azt is, hogy az érettségi miatt egyáltalán nem izgul, mert tanáraik jól felkészítették őket a próbatételre. A jövőt pedig a fővárosban képzeli el. Első helyen a Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkezett pénzügyre, bár lehet, hogy a sorrenden még változtat.

Büszkeség tölti el

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium végzős diákja Hideg Balázs. Ő is nehéz szívvel búcsúzik iskolájától, hiszen az Arany János Tehetséggondozó Program keretében öt évet töltött együtt osztálytársaival.

– Ennek a programnak rengeteget köszönhetünk. Még mielőtt ingyenes lett volna a nyelvvizsga, mi már akkor megcsinálhattuk térítésmentesen. Sok-sok belföldi és külföldi utazáson vehettünk részt, érdekes programokat szerveztek nekünk az iskolában és a kollégiumban. Akik jó tanulmányi eredményt értek el, jutalomkirándulásokon vehettek részt. Így utazhattam el én is a horvát, az olasz és a görög tengerpartra, ami szintén óriási élményt jelentett. Nagyon sokat köszönhetünk az osztályfőnökünknek és a kollégiumi nevelőnknek. Télen megtanultunk Szlovákiában síelni, majd egy-egy hétvégére visszajártunk a havas hegyekbe sportolni – sorolja Balázs, hangsúlyozva: büszkeség tölti el, hogy az Árpád Vezér Gimnáziumba járt és itt érettségizhet, hiszen ezt az iskolát a megye legjobb intézményei között tartják számon.

De az ő szívét is szomorúság tölti el, amikor arra gondol, hogy búcsúzni kell. Az osztályuk nagyon jó közösség volt, jól összekovácsolódtak az öt év alatt, a kollégiumi szobatársak pedig mind a barátai.

Hegyi Erika

Üres lesz a ház nélküle

Balázs édesanyját is megkérdeztük, ő vajon hogyan éli meg, hogy fia felnőtt, és hamarosan messze kerül a szülői háztól.

Hideg Józsefné úgy fogalmazott, az érzés nem szokatlan számára, hiszen a két nagyobbik fia már elballagott és egyetemisták, de gyakran gondol arra, hogy ebben az évben milyen sok mindenből volt az utolsó: szülői értekezletből, ballagásból, érettségiből. És arra is sűrűn gondol, hogy mennyire üres lesz a ház szeptembertől, ha Balázs is egyetemre megy. Az édesanya egyébként rendkívül büszke a fiaira. A két nagyobb pedagóguspályára készül, ami ma kevés fiatalról mondható el. Balázs pedig élelmiszermérnöknek készül.

