Kézilabda: NB I/B – Két megyei csapatunk is pályára lép szombaton

Mezőkövesdi KC – Balmazújvárosi KK (Mezőkövesd, szombat, 18.00)

Drizner Péter, a Mezőkövesdi KC edzője: „A Balmazújvárostól talán játékban és pontszámban is mindenki többet várt eddig, de biztos vagyok benne, hogy néhány fordulón belül összeáll a csapatjátékuk. Úgy tervezzük, hogy ez még nem ezen a hétvégén lesz, és egyértelműen a két pont megszerzésére törekszünk. Ez egy háromesélyes találkozó, de százalékban talán valamivel magunknak adnék több esélyt, már csak a hazai pálya miatt is. Az elmúlt találkozókon megtaláltuk a helyes utat, egyre jobb formába lendülünk. Ezt a remek szériát szeretnénk folytatni ebben a rendkívül sűrű és kiegyenlített bajnokságban. Ha ugyanis egy csapat elkap egy jó sorozatot, az nagyon értékes lehet, akár a szezonvégi helyezés szempontjából is.”

ÓAM-Ózdi KC – Törökszentmiklósi KE (Putnok, szombat, 18.00)

Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője: „Ezen a hétvégén kényszerhelyzetben vagyunk, hiszen idegenben leszünk otthon, de bízom benne, hogy a jó putnoki mérlegünk továbbra is megmarad. Egy lendületben lévő csapat érkezik hozzánk, amelynek a játékából igyekezünk a lehető legjobban felkészülni. Az ellenfelünk egy pillanatra sem adja fel, de ígérhetem, hogy mi sem. Szeretnénk kijavítani a lajosmizsei kisiklást, és megkezdeni a felzárkózást a táblázaton. Az viszont tisztán látszik, hogy egy rendkívül szoros, kiélezett csatára van kilátás, amelyen csak apró dolgok döntenek majd. Bízom benne, hogy a mi javunkra. Azt is remélem, hogy az Eger ellen kedden nyújtott formánkat át tudjuk menteni. Ha így lesz, akkor győztesen vonulhatunk le a pályáról. Szeretném, ha Putnokra is sokan elkísérnék a csapatot, mert szükségünk van a szurkolók biztatására.”

