Kézilabda NB I/B: A tizenháromban két borsodi csapat

Június 30-án lejárt a nevezési határidő az NB-s kézilabda-bajnokságokra, és ezt követően a Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítették a csoportbeosztásokat a 2017/2018-as idényre. Az NB I/B-ben Keleten a tavalyival ellentétben nem 14, hanem csak 13 csapat szerepel.

Lesz szabadnapos

A két NB I-ből kiesett gárda – Mezőkövesdi KC, Balmazújvárosi KK – egyaránt a Keleti csoportba került, valamint vállalta a magasabb osztály támasztotta követelményeket az NB II-es bajnok Debreceni KC. A területi elv miatt a Keletiből a Szigetszentmiklós visszakerült a Nyugati csoportba. A tavalyi NB I/B-s keletiektől tíz csapat folytatja ősztől a másod­osztályban, amelyek következők: ÓAM-Ózdi KC, FKSE Szeged (Algyő), Békési FK, Pick KC U20, Kecskeméti TE, Nyíregyházi KC, Törökszentmiklósi KE, Mizse KC, Törökszentmiklósi Székács KE, Balassagyarmati Kábel SE. A tizenhármas létszámból adódik, hogy a soron következő szezonban egy csapat minden hétvégén szabadnapos lesz.

Az országos szövetség előzetesen 14 gárdával szerette volna indítani a másodosztály küzdelmeit, de a feltöltés ezúttal nem jött össze. Az előző idény végén búcsúzott csapatok közül csak a legjobb kieső Balassagyarmat vállalta az NB I/B-t, a Tiszavasvári és a Nyírbátor nem. Ugyancsak nem vállalta az indulást az NB II-es bajnokok közül a Kalocsa és a Kunszentmárton.

A bajnokság sorsolását július 13-án tartják meg a Magyar Kézilabda Szövetségben, ezután a kluboknak augusztus 3-ig kell a hazai mérkőzések időpontjait bejelenteni. Az őszi szezon az elfogadott versenykiírás értelmében szeptember 17-én kezdődik, és december 17-ig tart. Érdekesség, hogy tíz esztendő után rendeznek ismét megyei rangadót az NB I/B-ben, a kövesdiek utoljára a 2006/2007-es szezonban szerepeltek a másodosztályban, azóta az NB I tagjai voltak. Az előttünk álló bajnokságban azonban ismét lesz Mezőkövesd – Ózd rangadó, az NB I/B-ben.

ÉM-ME

Borsodiak az NB II-ben

Nemcsak az NB I/B-ben, hanem az NB II-ben, vagyis a harmadik vonalban is elkészítették a csoportbeosztást. A férfiaknál két borsodi gárdát találunk az Észak-keleti csoportban: a tavalyi szezonban hatodikként zárt Kazincbarcika mellett a megyei bajnokságban ezüstérmes Bőcs is feljebb lépett. A hölgyeknél jóval népesebb a megyei kontingens, hiszen nem kevesebb mint hét megyei gárda várja a szeptemberi rajtot. Az ózdi Lóci DSE, a Mezőkeresztes, a Bőcs, a Miskolci VSC, az Alsózsolca, a Kazincbarcika és a Tiszaújváros is tagja az Észak-keleti csoportnak.

