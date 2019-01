Kezet fogtak a Macik és az Ördögök

A jégcsarnokban tartott tegnap délelőtt sajtótájékoztatón először Szatmári Gergő, a Kazincbarcikai Ördögök SE alelnöke szólt:

– Nagy megtiszteltetés, hogy az évek óta fennálló szakmai kontaktusunkat most magasabb szintre emeljük. Harmincéves hagyományt ápolunk, klubunk pedig a feltámadás idejét éli. Komoly ingatlanfejlesztés előtt állunk, a nagy jelentőségű kivitelezés után egyre többet lehetnek majd a jégen gyerekeink, akiknek előrelépéséhez elengedhetetlen az a szakmai támogatás, vagy inkább segítség, amelyet magas szintről kapunk majd.

A Kazincbarcikai Ördögök hokicsapata

Arra a kérdésre, hogy mikor adják át a barcikai fedett jégcsarnokot, az alelnök ezt válaszolta:

– A pillanatnyi helyzet szerint 2020 végén.

Szakmai erőtér

Egri István, a Macik klubvezetője hangsúlyozta:

– Kontraktusunk fontos a magyar hoki és a DVTK szempontjából is. Mi már az utánpótlás vonalon is nemzetközi szintű eredményeket érünk el, erre akarunk tovább építeni, arra törekszünk, hogy a piramisunk alapja minél szélesebb legyen. Ennek jegyében bázisunk szakmai erőtérként funkcionál: a labdarúgásban és a kosárlabdában már kidolgozták az eredményes jövőt szolgáló fejlesztési programot, most pedig a jégkorongon a sor.

A keleti részen, gondolok Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyékre, a letéteményesei ennek a rendszernek, és mi arra törekszünk, hogy töretlenül haladjunk előre. Napjainkban már mindegy, hogy egy gyerek Kanadában, vagy itt születik, minden lehetőség adott számára ahhoz, hogy kiváló jégkorongozóvá váljon. Megjegyzem még, hogy a tankerülettel a korcsolyaképzést is felkaroljuk, vagyis futólépésben haladunk előre.

Akár pénzzel is

A miskolci hokisport első embere érdeklődésünkre a megállapodás szakmai lényegét emelte ki:

– Azoknak a tehetségeknek fogunk gőzerővel segíteni, akik Kazincbarcikán magas szintre jutnak el, de az a szándékunk, hogy akár más formában – például anyagi eszközökkel – is támogassuk majd az arra érdemeseket. A települések közötti távolság gyakorlatilag elhanyagolható és arra emlékeztetem a fiatal korosztály tagjait, hogy amikor annak idején nem volt jégpályánk, akkor Kazincbarcikán játszottunk, és ezt nem felejtettük el.

A kupában: Fehérvár

A székesfehérváriak nyerték a jégkorong Magyar Kupát, mivel a keddi esti, lapzárta után véget ért fináléban hazai pályán győzött.

Fehérvár AV19 – MAC Újbuda

6-3 (1-1, 4-2, 1-0)

Gólszerzők: Stipsicz (17.), Kuralt (23., 29., 60.), Erdély (26.), Sárpátki (32.), ill. Dansereau (1., 24.), Negrin (21.).

