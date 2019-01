Kezdődik a kerttervezés

A január, február a legjobb időszak arra, hogy előredolgozzunk, és úgy készüljön a kiskert, hogy közben a fűtött szobában ülünk, hiszen a kerttervezés már javában megkezdődik.

Elő a szakirodalmat

Ne sajnáljuk az időt, használjuk ki a pihenés időszakát, hisz most még van lehetőségünk módosítani, javítani, változtatni. Vegyünk papírt, ceruzát, a kertészmagazinokat, a katalógusokat, szakkönyveket, és papíron kezdjünk hozzá az elképzeléseink megvalósításának. Most még bőven van idő mindent átgondolni, megtervezni, és rájöhetünk, ha valami nem jó, vagy nem fog működni, nem akkor kell módosítani, vagy visszakozni egy tervvel, elképzeléssel, amikor már belevágtunk a megvalósításba.

Nézzük át a vetőmag-katalógusok kínálatát, kezdjük el tervezni – persze a vetésforgónak megfelelően – az idei vetőmag szükségletünket. Készítsünk ültetési tervet. Amikor odakint tombol a vihar és esik a hó, van időnk a szakirodalmat átolvasni. Egy jó könyv vagy folyóirat vásárlása már akkor megtérül, ha tanácsokat találunk arra vonatkozóan, hogyan növeljük a hozamot, illetve mi módon tudjuk megőrizni növényeink egészségét. No és persze ott az internet, ahol számtalan jó tanácsot és elképzelést találunk. Persze kezeljük ezeket óvatosan, hiszen rengeteg oldal igyekszik már tanácsot adni.

Anyagilag is jobb

A január arra is jó hónap, hogy anyagiak tekintetében is előregondolkodjunk. Több dolog is akad, amire költenünk kell, ha ezeket már most időben elkezdjük beszerezni, akkor nem egy hónapban terheli tavasszal a családi kasszát. Így például a szerszámok javításának is itt az ideje. Ne akkor kelljen a kapát, a metszőollót, miegymást köszörülni, élesíteni, megfenni, amikor már szükségünk van rá. A törött, sérült szerszámnyelek kicserélését is kalkuláljuk be a költségek közé. Vegyük ezeket meg most, legalább biztosan kapni lehet, mert nem indult be a tavaszi nagyüzem.

A költségek is megoszlanak, hisz a jövő hónapban már elkezdjük vásárolni a vetőmagokat, permetszereket. Nézzük át a permetezőt, hogy amikor használnunk kell, ne legyen okunk a bosszúságra. Ahogy az egyéb kerti gépeket, eszközöket is érdemes átnézni, hogy, ha gond van, akkor időben javíthassuk, javíttathassuk, mielőtt használni szeretnénk.

Nézzük meg, hogy rendben vannak-e az eltett, megmaradt vetőmagok, nem száradt-e ki, nem kapott-e nedvességet, eredt meg, vagy ment tönkre.

Ha bizonytalanok vagyunk, hogy használható-e még a vetőmag, akkor készítsünk csírapróbát: néhány magot egy tálon lévő földbe, vagy csak vattába, vastag papírba tegyük be, kapjon folyamatosan nedvességet, és rakjuk meleg helyre. Így egy-kettőre kiderül, hogy képes-e még eredésre a vetőmagunk.

– Horváth Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA