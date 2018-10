Kezdhetnek mindent elölről Tibolddarócon

Az elavult villamos vezetékek zárlata okozhatta a lakástüzet október 1-jén Tibolddarócon, egy háromgyermekes család házában. A belső felújítással már majdnem végeztek, épp azon a héten jött volna a villanyszerelő, hogy kicserélje a vezetékeket. Ez azonban már nem történhetett meg, mert tűz ütött ki, ami szinte mindenüket tönkretette.

Svéda Andrea és Bajzát Péter három gyermekükkel azóta egy önkormányzati lakásban laknak. Rendkívül hálásak mindazoknak, akik segítő kezet nyújtottak nekik, és reménykednek, hogy újra lesz saját otthonuk.

Rohant haza

Hétfőn meglátogattuk őket. A szülőkön kívül a 10 hónapos kisbabájuk volt csak otthon, a két nagyobb gyerek óvodában és iskolában.

Andrea idézi fel azt a szörnyű napot, amikor szinte mindenük semmivé lett.

– Az orvoshoz vittem a gyerekeket. Amikor hazaértünk, a szomszédomnál dolgozó férfi szólt, hogy olyan furcsa füst száll fel a kéményből. Amikor azonban közelebb értem a házhoz, láttam, hogy nemcsak a kémény füstöl, hanem a háztető alól is gomolyog. Akkor már tudtam, hogy baj van. Nyitottam a bejárati ajtót, de bemenni már nem lehetett, mert ömlött ki a fekete füst. Rettenetesen megijedtem, de annyi lélekjelenlétem volt, hogy hívtam a tűzoltókat, aztán hívtam a férjemet is. A tüzet hamar eloltották, de szinte semmit nem tudtunk megmenteni a lakásból, mert mindenen vastagon áll a fekete korom – meséli megtörten Andrea.

Péter veszi át a szót

– Amikor Andrea telefonált, épp dolgoztam. Rohantam haza a céges autóval. Szinte remegtem az idegességtől, egyre csak az járt a fejemben, hogy Úristen, most mi lesz. Most utólag azt mondom, szerencse, hogy nem éjszaka történt ez az egész, mert talán még ki sem tudtunk volna menekülni az égő házból – állapítja meg a családfő.

Füstszag mindenütt

Együtt megyünk el a már elhagyatott házhoz, csak a család kutyusa vigyáz rá. Az udvaron néhány kormos bútordarab, fekete tévé, táskák, ezeket a tűzoltók dobálták ki az ablakon. Odabent csípős füstszag terjeng. A berendezési tárgyak nagy része nem vált a tűz martalékává, de a korom miatt már nem lehet őket használni.

A házaspár nagyon sajnálja értékes, cseresznyefa szekrényét, ami szintén feketén mereng a kormos, hideg szobában. Andrea még egy-két fényképet kihoz a házból, „majd megtisztogatom” – mondja. Aztán elárulja, most eladnák a házat a hozzá tartozó 1600 négyzetméteres telekkel. A kiégett ház teljes felújítása ugyanis nagyon sokba kerülne. Megpróbálnak egy másik, olcsóbb házat venni Tibolddarócon vagy a környékén, mert Pétert a munkája a településhez köti. Olyan házat szeretnének, amit részletekben tudnának kifizetni, és a törlesztő nem lenne több mint havi 30 ezer forint.

Összefogtak

– Pedig mennyi munkánk van ebben a házban! – sóhajtja az édesanya. – Már kicseréltük az ablakokat, a bejárati ajtót. Két éve, hogy kifizettük az utolsó részletet. Az volt a tervünk, hogyha végzünk a benti munkákkal, elkezdjük a külső felújítást. Ebből már nem lesz semmi. Megint nullán vagyunk, kezdhetünk mindent elölről – mondja csüggedten.

Péter és Andrea kérik, hogy írjuk meg, nagyon köszönik a sok segítséget, amit eddig kaptak. A tibolddaróci önkormányzat rögtön átmeneti lakást ajánlott fel nekik és bútorokat is biztosítottak, de az egész falu összefogott. Kaptak segítséget Tardról és Miskolcról is. Ezenkívül különböző segélyszervezetek és egyesületek ruhákat, cipőket, játékokat és élelmiszereket hoztak, ezeknek szintén nagyon örülnek. A házaspár szerint számukra is meglepő volt, hogy az emberek milyen jószívűek és segítőkészek. Most már a mindennapokhoz szinte mindenük megvan, de porszívóra, vasalóra és egy ionizációs levegőtisztítóra még nagy szükségük lenne, négyéves kislányuk ugyanis asztmás. És ami a legjobban kellene, az anyagi támogatás, hogy bele tudjanak vágni egy saját ház megvételébe.

Hegyi Erika

Nagyon bizakodóak

Andrea és Péter, bár óriási veszteség érte őket, azt mondják, hogy bizakodóak. Együtt vannak, nem esett komoly bajuk, a gyerekek egészségesek, és számukra ez nagyon fontos. Úgy érzik, van annyi erejük, hogy újból kezdjék az otthon­teremtést. Biztosításuk sajnos nem volt, így csak annyi pénzre számíthatnak, amennyit a telekért és a kiégett házért kapnak, és a jószívű emberek segítségére. Azt nem tudják, meddig maradhatnak az önkormányzati lakásban, hiszen a képviselő-testület havonta dönt ebben az ügyben.

