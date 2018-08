Kezdetben csodálták, ma már gyakorolják is Miskolcon

A VOKE Vörösmarty Művelődési Ház az idősek Eldorádója, ahol több tematikus klub is működik számukra. Évgyűrűk oldalunkon a héten tőlük mutatunk be olyan közösségeket, amelyek a szépkorúak szabadidejének hasznos eltöltésére szolgáló önszerveződő kezdeményezések. A Nyugdíjas Színjátszók és Színházlátogatók Baráti Köre 2005-ben alakult. A huszonöt aktív tag és a közel száz fős holdudvar koordinálását és szakmai irányítását Gőz Brigitta intézményvezető vállalta magára, de az improvizációt kivéve a színdarabokra a nagy tapasztalatú klubtagok készítik fel a csoportot.

Vasutas gyökerekkel

– A klub tizenharmadik éve működik. Többek között azért, mert nagyon jó kapcsolataink alakultak ki a Miskolci Nemzeti Színházzal és Budapesten az Operett Színházzal. Debrecenben pedig a Vasutas Művelődési Házzal, ahol számtalan bérletes színházi előadást tartanak és nagyon jó kamaradarabokat próbálnak szervezni. Több mint tíz évvel ezelőtt elég aktív kulturális fogyasztási szokásai voltak az idelátogatóknak és a klubjaink tagjainak. Ezenkívül mi vasutas művelődési házként is működünk és nagyon sok területen a vasutas dolgozók kiszolgálása szintén lényeges feladatunk. Az ő részükről ugyancsak nagy igény mutatkozott a különböző színházlátogatásokra, ahová csoportokat szerveztünk – osztotta meg velünk Götz Brigitta.

Szép és tartalmas

A színházlátogatók közössége, lassan átalakult idősekből álló színjátszókörré.

– Ezekből a rendszeres alkalmakból jött létre egy olyan jogos igény, hogy az a mag, akik jártak az előadásokra, szerették volna egy picit más formában is művelni a színjátszást. Ők maguk is belekóstoltak a dráma világába. Komoly darabokat nem hoztunk létre, de kis epizódokat és paródiákat szívesen állít össze a közösség, ami külön tanulással és próbákkal jár. Évente legalább öt-hat alkalommal kapunk olyan bemutatkozási lehetőséget, akár itt a művelődési házban, akár szociális intézményekben, iskolákban, munkahelyi közösségekben, valamint önkormányzati ünnepeken, ahol meg tudják mutatni tehetségüket a tagok. Nagyon komoly munka van ebben, ezért akármennyire is amatőrnek tűnik, én nem tekinteném annak, hanem inkább egy szép és tartalmas kezdeményezésnek. Emellett a színházlátogatás most is aktív tevékenysége a klubnak, ahogy a miskolci Színészmúzeumnak is állandó vendégei vagyunk. Az alternatív darabokat is kedveljük, de a humoros, a zenés és a klasszikus műfaj, ami leginkább vonzó a csoport számára. Rendszeresen pályázunk mindehhez, hiszen ma már az igényes kultúrafogyasztása nem olcsó dolog, az utazás és a belépőjegyek szempontjából sem – foglalta össze.

A közösségi lét egészséges

A klubélet nem csak szórakoztató, de megóvja a nyugdíjasokat az elmagányosodástól.

– Azt gondolom, hogy, ami rettenetesen fontos egy közösség életében, hogy azok az emberek, akik egy-egy klubba belecsöppennek és aktív részesei lesznek, azoknak a mentális élete is nagyban megváltozik. Adni és kapni jó és közösségben lenni elengedhetetlen ahhoz, hogy a lelki egészségünket meg tudjuk őrizni és boldog, vidám, kiegyensúlyozott életet tudjunk élni, ezért mindenkit arra buzdítok, hogy járjon valamilyen klubba. Az a segítő- és szerető hálózat, ami egy közösségben működik, emberi mivoltunk alapja – hangsúlyozta Gőz Brigitta.

Detzky Anna

