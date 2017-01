Kevesebb kutya futott szilveszterkor világgá

– Az eddigi kettő mellé két újabb chipleolvasó berendezést szereztünk be a szilveszter miatt. Kollégáink és önkénteseink mindenhová kimennek, ahonnan kóborló állatról érkezik bejelentés, illetve egyeztetett helyszíneken a befogott kutyusok chipjét beolvassák – mondta el érdeklődésünkre.

Ennek eredményeként az év első két napján több mint húsz kutyus chipjét ellenőrizték, és nagy részük gyorsan visszakerült a gazdájához. Nagyon sok jelzés érkezik az alapítvány közösségi oldalán is, amelynek köszönhetően sok kutyatulajdonos találta meg elfutott kedvencét.

De Kisfalvi Nyina azt mondja, úgy tűnik, a gazdik is tudatosabbak, és használ a lapunk által is közzétett figyelmeztetés, jó tanácsok, mert az egyre nagyobb számú tűzijáték ellenére is kevesebb kutya került az utcára, mint az előző években.

– Szárnyakon járnak a hírek, és bár még mindig találkozunk nem regisztrált chippel, de pozitív a szilveszter mérlege. Nem fejeződött be a munka, pár nap még kell, hogy minden kutya előkerüljön – teszi hozzá.

Az alapítvány munkatársai 8–18 óra között a 30/232-18-90-es telefonszámon, azon kívül a közösségi oldalon várják a további bejelentéseket és segítségkéréseket.

