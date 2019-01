Kevesebb az öngyilkos, mint az elmúlt években

Megyénkben 30 százalékkal csökkent az öngyilkosságot elkövetők száma az előző évi adatokhoz képest. Országosan is kevesebben kísérelnek meg öngyilkosságot, de ezzel a 30 százalékos csökkenéssel Borsod-Abaúj-Zemplén megye első helyen áll – mondja dr. Cserép Edina, a megyei kórház Semmelweis tagkórházában működő pszichiátriai osztály vezetője.

Mi ennek az oka?

Nagyon sok összetevője van. Azt gondolom, hogy nőtt a megye pszichiátriai ellátásának színvonala. A szakmai irányelvek, a szakmai alaposság lehetővé teszi hogy jobban kiszűrjük azokat a pácienseket, akiknél fennáll az öngyilkossági hajlam. Az öngyilkossági kísérletig eljutók általában a kezeletlen depressziónak köszönhetik, hogy odáig jutnak. Előfordul persze hirtelen felindulásból elkövetett öngyilkosság is, azt mi szakemberek nem látjuk, hozzánk nem jut el a beteg, ennek megakadályozása inkább a család feladata.

Azt mondják, az öngyilkossági kísérlet segélykiáltás…

Az öngyilkossághoz vezető út egy folyamat. Ennek része a segítségkérés, mindenképpen oda kell figyelni, ha valaki sokat utal a halálra, az élet lezárására. Ha öngyilkossággal kapcsolatos kijelentéseket tesz, ha látszik, hogy depressziós.

Ezt mindig komolyan kell venni?

Azt gondolom, hogy igen. Inkább legyen egy felesleges körünk, mintsem elmenjünk valaki mellett, aki utána megteszi. Van, hogy érzelmi zsarolás céljából teszi valaki. De azt is komolyan kell venni, mert ahogy említettem, egy hirtelen ötlettől vezérelve is történhet öngyilkosság.

Valahol olvastam, hogy sok esetben alkoholos befolyásoltságban követnek el öngyilkossági kísérletet.

Igen, sajnos az alkohol jelen van a legtöbb esetben. Magyarországon az alkoholfogyasztásban élen járunk. Nem kell alkoholistának lenni valakinek, elég, ha akkor és ott többet iszik mint kellene, elveszti az önkontrollt, és olyat tesz, amit józanul nem tenne. Az alkohol oldja a gátlásokat, ellazít, talán ezért történik a legtöbb kísérlet befolyásoltság alatt.

Nők vagy férfiak vannak többen, akik önkezűleg vetnek véget az életüknek?

El kell különíteni az öngyilkossági kísérletet és a befejezett öngyilkosságot. A kísérletben a nők vezetnek, ők gyakrabban használnak gyógyszert, amivel mint tudjuk, nem olyan egyszerű meghalni. A mai gyógyszercsomagolásoknál figyelnek arra, hogy egy doboz gyógyszer beszedése nem halálos adag. A férfiak ritkán nyúlnak a gyógyszerhez, ők általában valamilyen drasztikusabb, erőszakosabb módot választanak, és ott kevesebb a sikertelen öngyilkosság.

Az okok? Lehet általánosítani? Miért követnek el az emberek öngyilkosságot?

Általában csalódás, magány, válás vagy haláleset, amit valaki nem tud feldolgozni, egyedül van – ezek a tipikus okok.

Az osztályon van elég orvos és szakember?

Pillanatnyilag fel tudnánk venni orvosokat és pszichiátereket is. Tudni kell, hogy a pszichiátria nem vonzó szakma a fiatalok körében. Nagyon nehéz szakma ez. Lelkileg. Ezért akadozik az orvosképzés is ezen a szakon. Én bízom abban, hogy továbbra is jó eredményeket tudunk elérni, én optimista vagyok.

B.Tóth Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA