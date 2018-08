Kevés termés, kisebb ár

Romokban a bodzatermesztés, még az a pénz se jön vissza, amit a termelők ráköltenek – írja az agotrend.hu portál. Pedig pár évvel ezelőtt nagyon megérte bodzával foglalkozni.

– Ez így igaz – mondja az olaszliszkai Kovács István, aki 32 hektáron foglalkozik bodzatermesztéssel. – Úgy mondanám, a többi növény között a bodza jövedelmezőbb. A kézi munka a metszés és a szüret, a többit megcsinálják a gépek.

Akkor joggal adódik a kérdés, idén miért rossz a helyzet?

Szigorú előírások

– Nagyon összetett ez a dolog – mondja Kovács István.

– Az idei enyhe tél és az áttelelő kártevők miatt fokozottabb növényvédelemre volt szükség. Az időjárás miatt a termés is kevesebb. Én például a fekete levéltetű ellen nem is tudtam védekezni, mert biobodzát termesztek, és arra nagyon szigorúak az előírások. Emiatt vannak olyan fáim, amelyek teljesen üresek. A tetű ellen nem is permetezhetek, és csak szerves trágyát vagy saját készítésű komposztot használhatok talajerősítésre. A kivett tápanyagot pedig vissza kell pótolni a talajba, mert ha kizsarolom a földet, az pár év múlva a terméscsökkenésben üt vissza. Az sem mindegy, milyen korú az ültetvény. A biofán 4-6 ágat hagyok metszéskor, egy négy éves fán lehet 10 ágat hagyni. Ha jó évem van, akkor egy biofáról 15-16 kiló termés már nagyon jónak mondható. Az idei termés jóval kevesebb lesz, mint a tavalyi.

A piac szabályoz

Ha kevesebb a termés, akkor az áraknak kellene jobbaknak lenni, de idén a kilónkénti felvásárlási ár 50 forintról indul.

– Magyarországon 7500-8000 hektár termőbodza van jelenleg – mondja Kovács István.

– Sok fiatal gazdának adtak ki telepítési engedélyt, mert sokan gondolták úgy, ez egy jövedelmező vállalkozás.

Emiatt túlkínálat van, és a piac törvényei szerint ez lefelé viszi az árat. A tavalyi jó termés miatt a feldolgozóknál vannak bennragadt készletek, ezért idén kevesebbet vásárolnak fel. 9-10 évvel ezelőtt a szokványbodza felvásárlási ára kilónként 100 forint körül mozgott, ez most lement 50 forintra. Néhány feldolgozó integráló szerepben is megjelent a piacon, így ingyen adták a gazdáknak a szaporítóanyagot, amit most kell letörleszteni termésben. Egy kiló bodza megtermelése a szürettel együtt nem jön ki 60-80 forintnál kevesebből. Ebből a szedés 30-40 forint kilónként, a többi a talaj- és növényvédelem. Plusz költség, ha valaki a gépeket még bérli is. Ha a felvásárlási ár 50 forint, akkor könnyen belátható, a szokványbodza termesztése idén nagyon veszteséges. A biobodza még így is nyereséges, mert az előállítás költsége kilónként itt is 60-80 forint, ami az esetemben inkább a 6 felé közelít, a felvásárlási ár pedig 110 forint. De termésmennyiségben be vagyok korlátozva, idén 180 tonnánál többet nem adhatok le, vagy ha ezen felül van termésem, azt szokványbodzaként adhatom el. Tovább nehezíti a dolgunkat a munkaerőhiány. Nemsokára kezdődik a szőlőszüret, az pedig elviszi tőlünk a szedők egy részét.

Mi lehet akkor a megoldás?

– A piaci törvények szerint sokan nem fogják majd bírni, felhagynak a termesztéssel, és kivágják az ültetvényeket. Sokkal kevesebb ültetvényre van ahhoz szükség, hogy nyereségesen lehessen folytatni a bodzatermesztést – mondja Kovács István.

Bánhegyi Gábor

Bodzaport kevernek a vörösborba

Kovács István elmondta, a bodza szinte mindenütt jelen van az élelmiszeriparban.

– Az, hogy az energiaitalokban jelen van a bodza, az már teljesen megszokott dolog, mint ahogy a gyümölcslevekben is – mondja Kovács István. – Portugáliában például már a borjavításhoz is használják. Ha a borkészítő nem elégedett a vörösbora színével, akkor tesz hozzá egy kis bodzaport. Ez törvényileg is engedett, hiszen a bodza természetes anyag. De jelen van a mortadellában is. Régebben a disznót vágáskor nem véreztették ki, és a véres színhúsból csinálták a mortadellát, ami a vér romlékonysága miatt erősen korlátozta az eltarthatóságát.

Most vágáskor kivéreztetik a sertést, majd a húshoz bodzát adnak, hogy a színét feljavítsák.

