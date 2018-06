Kevés hiányzott a rekordhoz, de tény, mozdíthatók véradásra a miskolciak

Komoly médiafigyelmet kapott a Magyar Vöröskereszt rekordkísérlete Miskolcon pénteken reggeltől a Szinva teraszon.

Eljöttünk az édesanyámmal, mert láttam, rekord­kísérlet lesz. Nekem ez most a hatodik véradásom.”– Mitró Annamária

„A célunk az, hogy száz fő, vagy annál több jelentkezzen véradásra. Abból a szempontból szintén rekordnak számít az esemény, hogy bár sok kiszállásos véradást szervező cég van a városban, de nyáron a munkahelyekről többen mennek szabadságra, és csökken a véradási kedv. Körülbelül most járunk a felénél. Több mint ötvenen jelentkeztek, és azt reméljük, hogy a nap végére meglesz a duplája. Jó apropó, hogy labdarúgó-világbajnokság van, sokan szurkolnak odakint a kivetítő előtt, és arra gondoltunk, hogyha valaki a mérkőzések szünetében szeretne másoknak segíteni, vagy éppen miattunk jönne el, annak megteremtjük erre a lehetőséget” – magyarázta Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke.

Minden huszadik

„Naponta ezernyolcszáz véradóra van szükség az országban, és ahhoz, hogy biztonságos legyen a hazai vérellátás, fontos, hogy egyenletesen jöjjenek az emberek” – tudtuk meg Grubert Rolandtól.

„A levett vért feldolgozzák, és a vérkészítmények pár napig eltarthatóak. Nyilvánvaló, nemcsak tervezett műtétek léteznek, hanem szülés, autóbaleset, vagy bármi olyan esemény, amikor azonnal szükség van vérre. Ilyenkor rendelkezésre kell, hogy álljon a nemzeti vérkészletben mindenféle vércsoport. Magyarországon nincs vérhiány, biztonságos az ellátás, a lakosság öt százaléka rendszeresen szokott vért adni” – folytatta.

Mint megtudtuk: nincs sok megkötés a véradással kapcsolatban.

„A tizenhét és hatvanöt év közöttiek, akik egészségesnek érzik magukat, jelentkezhetnek. Minden véradáson van orvosi vizsgálat, ez alatt kiszűrik a vérszegényeket és vashiányosokat, illetve a magas vérnyomás okozhat még problémát. Nálunk regisztrációval és a hemoglobinszint ellenőrzésével indul az akció, majd négy és fél deciliter vért vesznek le mindenkitől. Ez újratermelődik, tehát ettől senki nem betegszik meg. Néhány szabály létezik, például, hogy a férfiak évente ötször, a hölgyek négyszer adhatnak vért, és el kell érniük a minimum ötven kilót.

Viszont a néhány előírás ne riasszon el senkit, mindenkit bátorítok arra, hogy jelentkezzen és segítsen másokon. A http://www.veradas.hu oldalon lehet tájékozódni a következő véradás helyszínéről és időpontjáról” – adta értésünkre az elnök.

A helyszínen kora délután sorban álltak a fiatalok és idősek, nők és férfiak. Végül este 6 után derült ki, öt fő hiányzott ahhoz, hogy sikeres legyen a rekordkísérlet, amelyet valószínűleg a rossz idő is befolyásolt. Néhány résztvevő motivációjáról érdeklődtünk.

Érintettségük is motiválta

„Láttuk, hogy rekordkísérlet lesz, és édesanyámmal jöttem el, hogy sikerüljön a dolog. Nagyon sok embernek van szüksége vérre, úgyhogy mindenképpen jó a kezdeményezés. Nekem ez most a hatodik véradásom. Mi is megéltük a családban, mert amikor anyukám a testvéremmel volt terhes, akkor a babának vért kellett kapnia. Eléggé gyakori a vércsoportom, B pozitív, de azt mondják itt, hogy erre is szükség van” – foglalta össze Mitró Annamária.

„Most jelentkeztem a Magyar Honvédséghez területvédelmi tartalékosnak, és a munkám során, meg egyébként is szeretek segíteni az embereknek, ahogy erőmből telik. Évente nagyjából kétszer-háromszor szoktam vért adni. Úgy gondolom, hogy ez állampolgári kötelességem is. Például a nagynénémnek szerveztek irányított véradást, és akkor szintén segítettem ilyen módon. A rekordkísérletet jó kezdeményezésnek tartom és bízom benne, hogy lesz foganatja” – mondta el Ősz Béla.

Detzky Anna

VISSZA A KEZDŐOLDALRA