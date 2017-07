Kevés és drága a normális albérlet Miskolcon

Persze nem mindenki, csak azok az egyetemisták, akik minden kritériumnak megfelelnek. A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumának oldalán található táblázat egyértelműsíti, milyen speciális pontrendszer alapján bírálják el, ki jogosult a kollégiumi lakhatásra. Leginkább a szociális háttér, valamint a bejelentett lakóhely és az Egyetemváros közötti távolság a döntő, főleg a gólyák esetében. A kollégium 8 és 16 ezer forint közötti összegbe kerül.

A felsőbb évesek már június 15-e óta tudják, kinek kell albérlet után nézni, a gólyáknál ez csak augusztus elejére tehető. Azt hihetnénk, hogy ezáltal az idősebb hallgatók nagyobb előnyt élveznek, de nem ez a helyzet.

Albérletkeresők

– Idén muszáj albérletet keresnem, de egyelőre még nem jártam sikerrel. Átlagos családi háttérrel rendelkező egyetemistának számítok, az öcsém idén lesz elsőéves Budapesten. Éppen ezért diákmunkát is vállalok, hogy ne terhelje minden kiadás a szüleimet, de sajnos így sem könnyű.

Egy megfelelő albérlet, ami biztonságos helyen található, jó a környéken a tömegközlekedés, és olyan az elrendezése, hogy nem zavarjuk egymást a többiekkel, rezsivel együtt havi 50-60 ezer forintra jön ki fejenként, ami nagyon sok. Főleg akkor, ha azt is nézzük, hogy ez az összeg a havi étkezésem és a bérletem árát még nem is tartalmazza, hogy egyéb alapvető kiadásokról már ne is beszéljünk – mesélte a sátoraljaújhelyi Hudák Patrícia, aki utolsó éves a bölcsészkaron.

Szakértő szemmel

– Túlkereslet jellemzi az albérletpiacot, szinte alig található kiadó lakás, ezért nincsen könnyű dolguk az egyetemistáknak. A jelenlegi ingatlanpiaci helyzet leginkább a kétezres évek elejére emlékeztet, amikor beléptünk az unióba.

A panelprogram keretén belül felújított lakások ki sem kerülnek a piacra, hiszen gyakorlatilag házon belül lehet rá vevőt találni. Az utóbbi években a befektetők által felvásárolt lakások pedig egyelőre semmilyen formában (eladó vagy kiadó) nem jelentek meg a piacon. Még mi sem tudjuk, hogy mi lehet ennek az oka – tájékoztatta lapunkat Végső Tibor, a Végső Ingatlanügynökség tulajdonosa.

