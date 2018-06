Kevés a szabad ágyuk Miskolcon

A Madármentő Állomást Mályiban egy lakóingatlanban rendezték be, ahol több száz sebesült szárnyas kap esélyt az életre és a gyógyulásra önkéntes állatvédők segítségével.

Reflektorfényben

Az utóbbi időben reflektorfénybe került a Mályi Természetvédelmi Egyesület, az elnök, Lehoczky Krisztián provokatív akciója révén. Kezében egy sérült, de még élő egerészölyvvel besétált az ELMŰ-ÉMÁSZ-hoz, hogy felhívja a figyelmet a veszélyes villanyoszlopokra. Áram­ütés hatására évente 50-80 madár sebesül meg és rokkantan kerül hozzájuk a Madármentő Állomásra. A szervezet 2012 decemberében alakult azzal a céllal, hogy átfogó természetvédelmi munkát végezzen, fokozott figyelmet fordítva a Mályiban költő gyurgyalagállományra és a költőhelyek védelmére, de 2013 óta kifejezetten mentőhelyként működnek. Munkájukról a vezető számolt be.

„Az országban többen is (például az állatkertek) foglalkoznak még madármentéssel, de a civil szférában rajtunk kívül összesen két madárkórház működik, Székesfehérváron és a Hortobágyon” – hívta fel a figyelmet az elnök. „Kilenc­éves koromban mentettem meg az első állatot és valahol harminckilenc évesen hoztam létre magát a mentőhelyet, úgyhogy az állatvédelem végigkíséri az életemet. Az egyesület jelenleg húsz-harminc fővel működik. Napközben mindenki végzi a kenyérkereső munkáját. Aztán hétvégenként önkéntes tevékenység keretében, aki rá tudja szánni az idejét, el szokott jönni segíteni, etetni, takarítani, mikor milyen feladat van éppen. Nálam például már annyi fióka lakik most otthon, hogy sokszor dolgozni sem tudok bemenni, hanem reggel négytől este fél kilencig őket etetem. Ebből kifolyólag nagy szükségünk lenne egy telephelyre, mert egyelőre a saját ingatlanomban tudtuk csak berendezni a mentőhelyet. Ezenkívül szeretnénk a jövőben egy madárparkot építeni Mályiban, ahol egy iskolai biológiaórát is meg lehetne tartani” – foglalta össze Lehoczky Krisztián.

A tavasz és az ősz kritikus

A beszélgetés során a madarakra leselkedő veszélyekről is szó esett.

„Mindig időszakfüggő, hogy mi jelenti a legnagyobb problémát. Tavasszal például a kis gólyák szoktak kiesni a fészekből, vagy ha megsérülnek, maga az anyamadár dobja őket ki onnan. Ősszel a fiókák felnőnek és az énekes madaraink egy része elköltözik. Akkor éri a legtöbb áramütés őket, vagy lövés, mérgezés, gázolás áldozatai lesznek. Ha olyan egy állat sérülése, hogy gyógyítható és felépül, természetesen visszaengedjük a természetbe, senkit nem tartunk fogva. Akik nálunk laknak, ők mind komolyabban vagy tartósan megsérültek” – osztotta meg velünk az egyesület elnöke.

Detzky Anna

Gazditkeresünk

Kisállat oldalunkon minden héten bemutatunk néhány örökbefogadásra, gazdira váró/vágyó kutyust, hogy segítsük az összetalálkozásukat az álomgazdival. Ezen a héten a Miskolci Állat­egészségügyi Telep lakóiból mutatunk be hármat. Valamennyien – a telepen lévő társaikhoz hasonlóan – ­veszettség elleni védőoltással, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerülnek az új gazdihoz. Az örökbefogadás költsége: 8 000 forint (veszettségi oltás+mikrochip ára). Érdeklődni: iroda: 46/345-103, telep­vezető: 70/333-6625. ÉM

Bolka még csak három hónapos és már egyedül kell szembenéznie a kutyaélet nehézségeivel. Az 5,53 kg-os tacskóra emlékeztető keverék szuka kedves házi kedvenc lehetne valahol. © Bolka még csak három hónapos és már egyedül kell szembenéznie a kutyaélet nehézségeivel. Az 5,53 kg-os tacskóra emlékeztető keverék szuka kedves házi kedvenc lehetne valahol.

Rico, kétéves német juhász jellegű keverék, kan kutya. A jó kiállású 32 kg-os eb február közepe óta lakik a menhelyen, és bizonyára remek házőrzővé válna a jövendőbeli örökbefogadó családjának. © Rico, kétéves német juhász jellegű keverék, kan kutya. A jó kiállású 32 kg-os eb február közepe óta lakik a menhelyen, és bizonyára remek házőrzővé válna a jövendőbeli örökbefogadó családjának.

A kócos Odry bozontos fehér, pulira emlékeztető szőrével igazi egyéniségnek látszik. Bár nem kölyök, de nincsenek nagy igényei, mert csak 11,34 kg-os keverék szuka így jó eséllyel várja szerető gazdáját a telepen © A kócos Odry bozontos fehér, pulira emlékeztető szőrével igazi egyéniségnek látszik. Bár nem kölyök, de nincsenek nagy igényei, mert csak 11,34 kg-os keverék szuka így jó eséllyel várja szerető gazdáját a telepen

VISSZA A KEZDŐOLDALRA